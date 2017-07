Junckerovi vadí chystané sankce USA proti Rusku. Obává se dopadů na energetiku | E15.cz

"Americký zákon (o sankcích) by mohl mít nechtěný dopad na energetické bezpečnostní zájmy EU," uvedl Juncker v prohlášení po jednání Evropské komise. "Proto se komise dnes shodla, že pokud naše obavy nebudou dostatečně vyslyšeny, jsme připraveni zareagovat v řádu dní. Motto Amerika na prvním místě nesmí znamenat, že evropské zájmy budou až poslední," dodal Juncker.

Německé ministerstvo zahraničí dnes Washingtonu vzkázalo, že není možné z přípravy sankcí vynechat i Evropu. Berlín zároveň prohlásil, že pokud by Spojené státy nové sankce využily jako nástroj průmyslové politiky, bylo by to nepřijatelné.

Výhrady z postupu USA neskrývá ani Rakousko, které kritizuje Spojené státy za to, že přípravu odvetných opatření proti Moskvě nekoordinuje s Evropskou unií. Rakouský kancléř Christian Kern se podle svého mluvčího Jürgena Schwarze obává, že jednostranné vyostření sankcí proti Ruské federaci by byl politováníhodným odklonem od dosavadního společného evropsko-amerického postupu.

Schwarz rovněž poukázal na obavu, že americká odvetná opatření by mohla poškodit ruské aktivity evropských firem v energetickém a infrastrukturním odvětví.

Sněmovna reprezentantů USA v úterý schválila nové sankce vůči Rusku, Íránu a Severní Koreji, návrh nyní posoudí Senát a v případě schválení ho dostane prezident Donald Trump k podpisu. Zda tak učiní, není jasné, neboť Trump měl v minulosti vůči postupu Kongresu k sankčnímu režimu výhrady.