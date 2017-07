Katalánci nechtějí nezávislost, ukazuje průzkum | E15.cz

Zhruba dva měsíce před plánovaným referendem o odtržení Katalánska od Španělska podporuje myšlenku nezávislosti regionu stále méně lidí. Vyplývá to z průzkumu agentury CEO, který dnes zveřejnil list La Vanguardia. Španělská justice už dříve označila konání lidového hlasování o nezávislosti Katalánska za neústavní.

Odtržení hospodářsky silného regionu od Španělska by podle průzkumu nyní v referendu podpořilo jen 41,1 procenta Katalánců, tedy téměř o tři procentní body méně než v březnu. Proti nezávislosti se vyslovilo v anketě 49,4 procenta dotázaných. V posledním podobném průzkumu to bylo 48,5 procenta. Zbytek respondentů neví, jak by se v případném hlasování rozhodl.

Podle listu La Vanguardia je výsledek aktuálního průzkumu těžkou ranou pro předsedu katalánské regionální vlády Carlese Puigdemonta, který trvá na konání referenda naplánovaného na 1. října. Před týdnem Puigdemont kvůli sílícím rozporům uvnitř své vlády ohledně lidového hlasování vyměnil dokonce tři ministry.

Katalánci jsou ohledně odtržení od Španělska dlouhodobě rozdělení. Katalánská vláda už v listopadu 2014 uspořádala nezávazné lidové hlasování, v němž se pro nezávislost vyslovilo zhruba 80 procent hlasujících. Účast ale činila jen asi 40 procent.

Letos v únoru španělský ústavní soud upozornil představitele autonomního regionu Katalánsko, že se uspořádáním referenda vystaví trestnímu stíhání.

Kvůli předchozímu referendu z roku 2014 potrestala španělská justice, ale i katalánský nejvyšší soud několik členů tehdejší katalánské vlády včetně premiéra Artura Mase dočasným zákazem politické činnosti.

Proti odtržení Katalánska od zbytku země dlouhodobě vystupuje také španělský premiér Mariano Rajoy. Dnes například oznámil, že veřejné prostředky ze státního rozpočtu do regionu potečou jen tehdy, pokud místní vláda zaručí, že nebudou použity na organizování nezákonného referenda