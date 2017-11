Katalánští exministři se politicky diskvalifikovali, řekl Rajoy. Kandidovat ale mohou | E15.cz

Katalánští exministři, které Madrid odvolal kvůli snahám o nezávislost Katalánska, mohou znovu kandidovat, protože nebyli odsouzeni. Z politického hlediska by ale měli být diskvalifikováni, řekl v premiér Mariano Rajoy. Španělský premiér rovněž odmítl spekulace, že by případné vítězství separatistů v prosincových volbách v Katalánsku mělo vést k předčasným volbám v celé zemi. Podle něj je už teď situace v katalánské krizi lepší.

"Politicky by měli být všichni diskvalifikováni, protože podvedli Katalánsko, lhali lidem," řekl Rajoy ve španělském rozhlase COPE. Reagoval tak na otázku stran případné kandidatury katalánských exministrů v prosincových regionálních volbách. Nebyli odsouzeni, takže v účasti na politickém životě jim to nebrání. Podle Rajoye je ale absurdní, aby tak činili z vězení nebo z Bruselu. Většina katalánských exministrů je nyní ve vazbě kvůli obvinění ze vzpoury, expremiér Carles Puigdemont čeká se čtyřmi exministry v Belgii na vydání do Španělska.

Španělský premiér rovněž uvedl, že nesdílí pesimistický názor svého předchůdce ve vedení lidovců a expremiéra Josého Maríi Aznara. Ten před několika dny prohlásil, že pokud v prosincových volbách v Katalánsku opět vyhrají separatisté, pak nynější omezení tamní autonomie situaci ještě zhoršilo. "Už teď jsme na tom lépe," oponoval Rajoy. Přijatá opatření podle něj "ukázala všem Španělům, že stát se umí bránit".

Rajoy také uvedl, že je připraven dokončit svůj druhý mandát premiéra, který začal před rokem. "Já se cítím dobře, důležité je, co řekne strana. Ale já se nacházím v dobrém momentu svého života," odpověděl Rajoy na otázku, zda se bude znovu ucházet o funkci premiéra.

Ohledně případného dialogu s katalánským vedením Rajoy prohlásil, že jednání se povedou v dolní komoře španělského parlamentu, kde bude ve středu ustavena komise pro teritoriální uspořádání. Její vznik iniciovali opoziční socialisté, když koncem října v Senátu podpořili vládní návrh na dočasné převzetí přímé správy Katalánska španělskou vládou. Komise má pracovat půl roku a má připravit půdu pro případnou reformu ústavy týkající se autonomních oblastí.

Rajoy ale podotkl, že bude bránit princip "národní jednoty" a že podle něj současné uspořádání zaručuje dostatečně solidaritu a rovnost mezi Španěly. Autonomní oblasti Španělska mají vlastní parlament a vlastní vládu, některé z nich (Katalánsko a Baskicko) ale mají například i vlastní policii. Baskicko a Navarra si mohou samy spravovat svůj rozpočet, jen odvádějí určitou část do Madridu, na rozdíl od ostatních oblastí, které odvedou většinu centrální vládě a ta jim pak část vrátí.

Premiér rovněž připomněl svůj poslední rozhovor s Puigdemontem. "Před několika měsíci jsem naposledy mluvil s Puigdemontem. Bylo to velmi frustrující. Chtěl mluvit jen o referendu (o nezávislosti). Já jsem si mohl rozhodnout datum, zda má být potřeba 60 procent pro schválení... prostě jen podmínky," uvedl Rajoy, který je některými kritizován, že v posledních zhruba dvou měsících odmítal Puigdemontovy výzvy k dialogu. Referendum ani nezávislost španělská ústava neumožňuje.