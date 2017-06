Kataru pomůžeme s dodávkami potravin i léků, říká Saúdská Arábie | E15.cz

Katar dovážel až 80 procent potravin, avšak nyní uzavřená hranice se Saúdskou Arábií dovoz komplikuje. S potravinami už Kataru pomohlo Turecko, připraveno pomoci je také Maroko, Írán a nyní i Saúdská Arábie.

Podle Džubajra, jehož citovala ve svém arabském vysílání televize Sky News, jsou zavedená opatření proti Kataru bojkotem, nikoliv blokádou. Bude-li třeba, je Rijád připraven dodat do Kataru potravinovou i zdravotnickou pomoc, tvrdí ministr.

Jedním z důvodů zahájení bojkotu Kataru, k němuž se připojily i Bahrajn, Egypt a Spojené arabské emiráty, je obvinění ze spojenectví Kataru s Íránem.

Šíitský Írán, který je tradičním regionálním soupeřem převážně sunnitské Saúdské Arábie, dnes obvinil Rijád z podpory radikálů na východě Íránu. Šéf íránské diplomacie Mohammad Džavád Zaríf dnes v norské metropoli Oslu řekl, že Írán získal od tajných služeb informace, že Saúdská Arábie "aktivně podporuje teroristické skupiny na východě Íránu, v Balúčistánu". V této části Íránu žije komunita menšinových sunnitů a Írán ji obviňuje z terorismu.

Saúdská Arábie v minulosti obvinila Írán, že podporuje šíitské menšiny v Jemenu a Sýrii a že rozdmýchává nespokojenost šíitů také v Bahrajnu.

Zaríf dnes v Oslu vyzval k ustavení regionálního fóra, na němž se budou spory řešit. "Je naprosto nezbytné vytvořit trvalý mechanismus pro konzultace, pro debatu a řešení konfliktů našeho regionu", řekl.

Podle něj by se mohlo postupovat obdobně jako v roce 1975, kdy byl v Helsinkách podepsán dokument obsahující zásady o státní svrchovanosti, neporušitelnosti hranic, nepoužití síly, nezasahování do vnitřních záležitostí jiných států, či respektování lidských práv a základních svobod. Tento dokument přispěl ke zmírnění napětí mezi Západem a Východem. "Fungovalo to, když v Evropě vrcholila studená válka, mělo by to fungovat (i na Blízkém východě)," řekl Zaríf.

Ministr se v Oslu, kde se účastní mírové konference, pozastavil také nad výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa, který nedávno v jednom ze svých tweetů Írán označil za sponzora terorismu. Zaríf k tomu řekl, že pokud ví, většina lidí, kteří spáchali v září 2001 atentáty na USA, byli Saúdští Arabové, ne Íránci. "Prezident Trump se snaží změnit národnost 15 z 19 útočníků z 11. září... oni nebyli z Íránu, ani jeden. Proč chce měnit dějiny? My se tím zastrašit nedáme," řekl ministr.