KLDR pyká za jaderné testy. Rada bezpečnosti OSN schválila proti zemi další sankce | E15.cz

Rada bezpečnosti OSN jednomyslně schválila nové sankce proti Severní Koreji kvůli šestému a doposud nejsilnějšímu jadernému testu, který země uskutečnila 3. září. Sankce mimo jiné zakazují export druhé největší severokorejské vývozní položky, textilu, a omezují dovoz ropy. Japonsko a Jižní Korea přijetí rezoluce uvítaly. Uvedly také, že jsou připraveny vyvinout na Pchjongjang silnější tlak, pokud by neukončil svůj agresivní raketový a jaderný program. KLDR zatím žádné oficiální stanovisko nevydala.

"Zpřísňování sankcí nás netěší. Neusilujeme o válku," řekla stálá americká zástupkyně v OSN Nikki Haleyová a zdůraznila, že severokorejský režim se dosud nedostal za bod, odkud není návratu.

Nová rezoluce je už devátým takovým dokumentem, který RB OSN přijala od roku 2006 v souvislosti se severokorejskými jadernými a raketovými testy. Žádaný účinek ale zatím neměla žádná z nich, KLDR navzdory všem varováním nadále pokračuje v jaderných a raketových zkouškách.

Textil byl loni druhou největší vývozní položkou KLDR po uhlí a dalších surovinách. Jeho hodnota podle údajů korejské agentury pro podporu obchodu a investic činila 752 milionů korun (16,4 miliardy korun). Téměř 80 procent textilu bylo vyvezeno do Číny.

Rezoluce také zavádí zákaz vývozu zemního plynu a kondenzátů do KLDR. Vývoz ropy do země omezuje na úrovni za posledních 12 měsíců. KLDR také bude moci podle nových sankcí dovézt nejvýše dva miliony barelů ropných produktů ročně. Hlavním dodavatelem ropy do KLDR je Čína.

Agentura Reuters s odvoláním na informovaný zdroj uvedla, že KLDR dováží ročně 4,5 milionu barelů rafinovaných produktů a čtyři miliony barelů ropy.

Součástí rezoluce je zákaz vydávání nových pracovních povolení pro občany KLDR. Zaměstnávání Severokorejců v zahraničí představuje důležitý zdroj financí pro vládu.

Sankce schválilo všech 15 členů RB OSN. Spojené státy původně požadovaly tvrdší usnesení, avšak nakonec od svého návrhu ustoupily, aby získaly podporu spojenců Pchjongjangu, Číny a Ruska. Mimo jiné chtěly USA úplný zákaz dovozu ropy a zmrazení majetku severokorejského vůdce Kim Čong-una.

Oficiální čínská tisková agentura Nová Čína dnes napsala, že Washington dělá chybu, když odmítá diplomatická jednání s Pchjongjangem. Spojené státy podle ní musejí "přejít od izolace ke komunikaci" tak, aby ukončily "nekonečnou smyčku" na Korejském poloostrově, kdy jaderné a raketové testy "vyvolají přísnější sankce a přísnější sankce vyvolají další tes