Komisi se nelíbí situace v Polsku, Varšavě posílá doporučení

Evropská komise posílá Polsku nová doporučení týkající se právního státu v zemi, Varšava dostala dva měsíce na to, aby zareagovala. Novinářům to po dnešním jednání unijní exekutivy řekl první místopředseda komise Frans Timmermans. Komise podle něj v Polsku vidí systémový problém.

Komise dnes posuzovala vývoj, který v Polsku nastal od předcházejících doporučení, vydaných 27. července. Timmermans dnes v souvislosti s děním kolem polského ústavního soudu zdůrazňoval hlavně otázku nezávislosti soudního systému.

Polská vláda se neshodla s opozicí

Polská vláda nabízí opozici vstřícné kroky, které by měly vést k ukončení současné politické krize. Prohlásil to dnes předseda vládní strany Právo a spravedlnost (PiS) Jaroslaw Kaczyński, který zároveň své politické konkurenty varoval, že i poslanci podléhají trestnímu právu. Představitelé opozice označili prohlášení za agresivní. PiS by podle nich místo nabízených kroků měla ustoupit od porušování demokratických principů.

"Chtěli bychom, aby šéf opozice... měl jisté pravomoci, dokonce bychom mohli mluvit o jistých privilegiích. Aby opozice měla rovněž jisté pravomoci v Sejmu, a to z toho důvodu, aby mohly být v klidu prezentovány prvky pozitivní kritiky či vyřčeny jiné názory," prohlásil podle televize TVN24 Kaczyński na dnešní tiskové konferenci. PiS se podle něho inspirovala v jiných evropských zemích, například v Británii, a navrhuje, aby jednání parlamentu určitý počet dní řídila opozice.

Situace v Polsku je napjatá od minulého pátku, kdy skupina opozičních poslanců zablokovala jednací sál dolní komory parlamentu poté, co chtěla vláda omezit práci novinářů ve sněmovně. Polský prezident Andrzej Duda v pondělí večer po schůzkách s předáky vládní strany Právo a spravedlnost oznámil, že PiS se zřekla návrhů na omezení práce novinářů v parlamentu, což by podle něho rovněž mělo přispět k zažehnání krize.