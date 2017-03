Konec přístupových jednání s Ankarou? Erdogana musíme vrátit k rozumu, znělo europarlamentem

"Nikdy neakceptuji taková přirovnání, je to naprosto nepřijatelné," prohlásil na úvod debaty v plénu předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker, pobouřený Erdoganovými výroky na adresu Německa a Nizozemska. Jejich postup při zakazování mítinků tureckých ministrů s tureckou menšinou přirovnal turecký prezident k nacismu a k fašismu. Juncker varoval, že tímto způsobem Erdogan vzdaluje svou zemi od Evropy.

Ankara hrozí Nizozemsku odvetou za to, že o víkendu tureckou ministryni pro záležitosti rodiny eskortovalo jako nežádoucí osobu do Německa. Ještě dříve nizozemská vláda zakázala přistát v Rotterdamu šéfovi turecké diplomacie. "Určitě za to zaplatí a také dostanou lekci z diplomacie. Naučíme je mezinárodní diplomacii," pohrozil hned o víkendu Nizozemcům turecký prezident. Podobně jako to nedávno učinil na adresu Německa, přirovnal postup nizozemských úřadů k "nacismu a fašismu".

"Jestli někdo vidí fašismus v Rotterdamu, tak je zcela odtržen od reality," poznamenal dnes v europarlamentu šéf unijních summitů Donald Tusk, který se za Nizozemce již dříve postavil.

"Musíme okamžitě zmrazit přístupová jednání, aby se Erdogan vrátil k rozumu," apeloval jménem evropských liberálů belgický expremiér Guy Verhofstadt. Pozastavil se přitom nad tím, že "Erdogan žádá svobodu projevu v cizině pro své ministry, zatímco doma v Turecku zavírá novináře do vězení".

"Je načase říct Turecku, že nelze pokračovat v jednání. Musíme přijít s novou partnerskou smlouvou pro Turecko," uvedl Verhofstadtův kolega, český poslanec Pavel Telička, jenž podle svých slov v roce 2004 jako jeden z mála eurokomisařů zahájení přístupových rozhovorů s Tureckem prosazoval.

Podobně i německá poslankyně Angelika Nieblerová z nejsilnějšího klubu evropských lidovců žádala v reakci na Erdoganovy urážky Němců a Nizozemců zmrazení přístupová jednání s Tureckem. "Právě vyplácíme Erdoganovi 10,5 miliardy eur. Kdybyste měli špetku hrdosti, zmrazili byste tyto platby," prohlásil italský poslanec Matteo Salvini, vůdce protiimigrační Ligy severu.

Naopak Belgičan Philippe Lamberts z klubu zelených se postavil za Ankaru, která unii pomohla zvládat migrační krize: "Je snad nekorektní říkat, že Turecko je pětadvacetkrát chudší než Evropa, ale má dvakrát víc uprchlíků, a že (maďarský premiér Viktor) Orbán vězní žadatele o azyl?"