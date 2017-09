Kongres Spojených států projedná nabídku vrtulníků Bell české armádě | E15.cz

Americký Kongres se bude s největší pravděpodobností během října zabývat prodejem amerických vrtulníků UH-1Y od firmy Bell české armádě. Pokud se Kongres k prodeji vyjádří kladně nebo otázku nechá nezodpovězenou, americká vláda bude moci do Česka poslat oficiální nabídku. Čas k tomu má do konce října. O mnohamiliardový tendr se uchází prostřednictvím italské vlády také italsko-britský koncern AgustaWestland. Vítěze by měla vybrat až nová vláda, která vzejde z říjnových voleb.

Souhlas Kongresu s prodejem vrtulníků zvaných Yankee je nezbytným krokem, který americká vláda potřebuje pro podání konečné nabídky. Do Česka by měla doputovat během října. Podle člověka obeznámeného s detaily procesu by měla být nabídnutá cena nižší než limit, který projde Kongresem. Vyšší částka bývá podle něj stanovena kvůli tomu, aby v případě změn při domlouvání tendru nemusel kvůli případné změně ceny Kongres znovu o prodeji rozhodovat.

Spojené státy jsou jedním ze dvou finalistů tendru. Druhým je AgustaWestland. České ministerstvo obrany chce zakázku zadat na základě mezivládní dohody, podle dřívějších odhadů by měla být cena kontraktu mezi deseti a 15 miliardami korun. Česká armáda má zájem nejen o dodávku strojů, ale také o výcvik pilotů, mechaniků, zajištění dodávky náhradních dílů či servis.

"Nadále platí, že nabídky od vlád USA a Itálie očekáváme do konce října," sdělil ČTK k zakázce mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek. O vítězi soutěže tak bude rozhodovat až příští vláda.

Nabídka strojů Yankee by podle informací ČTK měla obsahovat i zbraně či senzory. Pokud by se česká vláda rozhodla upřednostnit Bell před AgustaWestland, první vrtulníky by mohla dostat v roce 2020. Piloty, nebo alespoň část z nich, by patrně cvičili američtí mariňáci, kteří stroje v amerických ozbrojených silách používají. Snahou by bylo vycvičit instruktory, kteří by následně předávali nabyté zkušenosti dalším pilotům.

Americká armáda využívá stroje typu UH-1Y od roku 2008, má jich přes stovku. Vrtulníky byly nasazeny například v Afghánistánu.