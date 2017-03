Kongres USA rozhoduje o podobě zdravotnictví

Pro prezidenta Donalda Trumpa je dnešek klíčový pro to, aby mohl naplnit jeden ze svých nejopakovanějších předvolebních slibů a „zbavil Američany katastrofy zvané Obamacare“, tedy zdravotní reformy svého demokratického předchůdce v Bílém domě. Má posledních pár hodin na to, aby před dnešním hlasováním přesvědčil kongresmany pro podporu vlastního návrhu, který má změnit systém zdravotnictví v zemi.

V případě, že budou demokraté hlasovat jednotně, nesmějí „prezidentovi“ republikáni prohospodařit víc než 22 svých hlasů. Což nemusí být snadné. Konzervativní republikáni například kritizují v Trumpově návrhu to, že jeho opatření nejdou dostatečně daleko, aby beze zbytku demontovala systém Obamacare. Další část, především středových republikánů, se zase obává, že nový Trumpův návrh spíše povede k další nestabilitě celého zdravotního systému.

Trumpova administrativa si ale i přesto věří. „Abych byl upřímný, jsme přesvědčeni, že získáme hlasy,“ řekl Mike Pence, Trumpův viceprezident, pro jednu z alabamských rozhlasových stanic. „Doslova každou hodinu vidíme, jak členové Kongresu velmi úzce pracují na zlepšení tohoto zákona, aby společně splnili slib americkým občanům,“ dodal Pence.

Pro republikánské vůdce ale přitom jde o mnohem víc, než jen o pohřbení Obamacare. Pokud se nepodaří nový Trumpův návrh schválit, pak by podle politologů mohla být ohrožena další spolupráce prezidenta s republikánskou stranou. To by nejen oslabilo obě strany, ale i značně ztížilo zamezilo další reformní úsilí.