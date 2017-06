Konzervativci si podali ruce se severoirskými unionisty | E15.cz

Britská premiérka Theresa Mayová v parlamentu představila konkrétní podobu toho, jak hodlá po brexitu zajistit práva občanů zemí EU v Británii. Chce například, aby příbuzní občanů EU, kteří do země přijedou ještě před brexitem, měli možnost po pěti letech požádat o právo se v zemi usadit. Zároveň by měli mít stejná práva, například pokud jde o lékařskou péči a školství. Dodala, že s Bruselem by ráda uzavřela reciproční dohodu.