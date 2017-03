Krátce po schválení dálničních poplatků už Němci diskutují o jejich úpravě

Sotva dnes německý parlament po několikaletých debatách rozhodl o zavedení dálničních poplatků pro osobní auta, začala ve spolkové republice debata o jejich změně. Pracovní skupina vládní Křesťanskodemokratické unie (CDU) podle něj přišla s tím, aby motoristé do budoucna platili mýtné podle toho, jak silniční síť využívají. Výše poplatků, které by se vybíraly elektronicky, by se tak lišila nejen podle druhu auta, ale především podle počtu ujetých kilometrů a doby a místa jízdy. Jízda ve městech by byla dražší než jízda na venkově, dráž by také vyšla jízda ve špičce.