Lavrov: Krizi na Ukrajině zapříčinila politika EU a Spojených států | E15.cz

Snahy vytvořit unipolární svět v čele s jednou velmocí selhaly, prohlásil Lavrov ve skryté narážce na Spojené státy. Nová mocenská centra berou svůj osud do vlastních rukou a pokusy zastavit tento proces neuspějí, dodal podle agentury Reuters.

Za absurdní označil Lavrov obvinění, že Rusko chce rozdělit EU. Ujistil naopak, že v zájmu Moskvy je silná a jednotná EU, se kterou může Rusko spolupracovat v energetice, humanitárních otázkách a v boji proti terorismu. Rusofobní členské státy EU se ale s ohledem k transatlantickým vazbám snaží zablokovat plodnou spolupráci mezi EU a Ruskem, poznamenal v narážce na některé východoevropské země.

Lavrov míní, že krizi na Ukrajině v mnoha ohledech zapříčinila krátkozraká politika EU a USA. Podle něj není dobře, když se sousedé Ruska musejí rozhodovat mezi Východem a Západem. Moskva ve vztahu k Ukrajině sáhla k legitimním opatřením s cílem chránit lidi, kteří "se odmítli sklonit před pučem," řekl o svržení proruského prezidenta Viktora Janukoviče v únoru 2014. Nyní Ukrajině vládnou radikálové, dodal. Někteří členové EU pak podle něj doplatily na sankce, které unie na Rusko uvalila kvůli jeho postupu na Ukrajině.

Lavrov dále uvedl, že osmiměsíční americké vyšetřování údajných ruských zásahů do loňských prezidentských voleb v USA nepřineslo žádná fakta, ale pouze neprokázaná obvinění. Pokud by prý Moskva skutečně dokázala ovlivnit volby v jiných zemích, sousední státy by k Rusku měly mnohem bližší vztahy a na Ukrajině by nebyla žádná krize.