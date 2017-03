Le Penová přišla v parlamentu o imunitu, zveřejnila násilné video

Zrušení imunity se podle agentura AFP týká jen tohoto případu, nikoli podezření z neoprávněného získávání peněz EP pro Národní frontu (FN), což je strana Le Penové.



Le Penová je ve Francii vyšetřována kvůli podezření, že v prosinci 2015 zveřejnila tři záběry s krutým obsahem. Na snímcích byla mimo jiné vražda amerického novináře Jamese Foleyho, jemuž islamisté uřízli hlavu. Zrušení imunity umožní Le Penovou případně obvinit a trestně stíhat. Šéfce FN by mohly podle agentury Reuters hrozit až tři roky vězení.





"Jsem poslankyně, mou úlohou je odsuzovat Islámský stát," řekla před hlasováním europoslanců Le Penová. Obvinění ohledně snímků označila za "politické vyšetřování". Už dříve vysvětlila, že snímky pod názvem IS, to je toto! zveřejnila v reakci na podle ní podlé tvrzení známého redaktora Jeana-Jacquesa Bourdina, že IS a FN si jsou podobní.



Ve stejný den v roce 2015 zveřejnil ze stejného důvodu na twitteru snímek s násilím IS i poslanec FN Gilbert Collard. Francouzské Národní shromáždění ale odmítlo žádost justice o jeho zbavení imunity. Podle dolní sněmovny nebyla žádost "dostatečně přesná".