Společnost Leo Express počátkem června oficiálně požádala polský drážní úřad o povolení vysílat vlaky z Prahy do Krakova. Úřad má na odpověď dva měsíce, podle serveru Rynek kolejowy mimo jiné zkoumá, zda nový spoj ekonomicky neohrozí dotované vlaky. V ideálním případě by chtěl Leo Express začít jezdit v září s jedním párem vlaků. Přímé vlaky z Prahy do Krakova vypravují dvakrát denně i České dráhy.