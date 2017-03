Macron posiluje roli favorita v prezidentských volbách, Le Penovou by mohl porazit už v prvním kole

Centrista Emmanuel Macron posílil v nejnovějším průzkumu svou roli hlavního favorita v nadcházejících prezidentských volbách ve Francii. Vyhrát by měl nově i první kolo 23. dubna, což se zatím předvídalo šéfce krajní pravice Marine Le Penové. Ta by nyní do rozhodujícího duelu 7. května postoupila těsně druhá a nakonec prohrála jasným rozdílem hlasů.

Macron by podle dnes zveřejněných výsledků ankety agentury Harris Interactive mohl získat v prvním kole 26 procent hlasů a Le Penová 25 procent. Ve druhém kole by centrista porazil kandidátku krajní pravice poměrem 65 ku 35 procentům odevzdaných hlasů. Předchozí průzkumy většinou předvídaly, že by to bylo 60 ku 40 procentům.

Kandidát umírněné pravice François Fillon, který byl dlouho hlavním kandidátem, ale nyní čelí skandálu, má vypadnout z volebního boje už v prvním kole, kde mu průzkum přisuzuje třetí příčku s jen 20 procenty hlasů. Ještě mnohem méně, kolem 13 procent hlasů, se v anketě přisuzuje kandidátovi vládních socialistů Benoitu Hamonovi na čtvrté pozici.

Průzkum, která agentura Harris Interactive uskutečnila v posledních dnech pro audiovizuální skupinu France Télévisions, také uvádí, že 82 procent respondentů má o nadcházející volby skutečný zájem. Při výběru kandidáta, kterého nakonec případně podpoří, si všímají především jeho programu, jeho vůle přinášet nové myšlenky, jeho schopnosti volby vyhrát a jeho poctivosti.