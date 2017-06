Macron varuje: Uprchlická krize není dočasnou záležitostí | E15.cz

Aktuální summit Evropské unie se zabýval mimo jiné nadcházejícím odchodem Británie z unie, ale i migrací či hospodářskými otázkami.

Uprchlická krize není podle Macrona dočasnou záležitostí, bude pokračovat a bude vyžadovat dlouhodobá řešení. Není to úkol pro některé země, ale pro všechny členy EU, řekl. Prezidenti a premiéři osmadvaceti členských zemí EU se na summitu podle Macrona shodli na posílení ochrany vnějších hranic a podpoře libyjské pobřežní stráže.

Podle Merkelové se Německo a Francie ve velké míře shodují na způsobech, jak migrační krizi řešit. Na otázku, zda se podařilo dosáhnout v této otázce shody i se státy ve východní částí EU, Merkelová odpověděla, že některé státy - například v Pobaltí - jsou v principu ochotné být v otázce přijímání migrantů solidární.

Bude podle ní ale ještě nějakou dobu trvat, než se tato ochota k solidaritě rozšíří i do dalších zemí. Pokroku ve vztahu k názoru některých zemí střední a východní Evropy v otázce migrace se na summitu podle kancléřky nepodařilo dosáhnout, hodlá o tom ale prý dál jednat.

Evropská unie je založena na společných hodnotách a na jejich porušování je třeba upozornit, uvedla následně Merkelová na dotaz ke kritice postoje zemí střední Evropy, které nechtějí migranty přijímat. Evropská komise před časem kvůli tomu zahájila řízení s Českem, Maďarskem a Polskem.

Merkelová také zdůraznila, že by se nyní měla Evropská unie soustředit na vlastní budoucnost, která by měla mít přednost před jednáním s Británií o jejím odchodu z unie. Při reformě EU v souvislosti s brexitem není vyloučeno, že se bude zasahovat i do unijních smluv, nemělo by to ale být "samoúčelné", shodla se kancléřka s prezidentem Macronem.

Návrh řešení situace občanů Evropské unie v Británii po takzvaném brexitu, se kterým přišla na summitu premiérka Theresa Mayová, je podle Merkelové "dobrý začátek, ale žádný průlom".

Oba státníci mimo jiné jako "dobrou zprávu" vyzvedli, že se summit tentokrát nezabýval Řeckem, což je podle nich známkou určitého zlepšení situace v zemi postižené dluhovou krizí.

Merkelová i Macron rovněž uvedli, že je nutné chránit volný obchod, ve kterém platí pravidla, a bojovat proti protekcionismu.