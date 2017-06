Maďarsko rozdá porodné a výhodnější půjčky i těm matkám, které žijí v cizině | E15.cz

Každé maďarské matce, bez ohledu na to, kde porodí, nabídne konzervativní kabinet strany Fidesz jednorázovou podporu a nízko úročenou půjčku. Úvěr subvencovaný státem by bylo možné čerpat do 18 let potomka. "Mluvíme o maďarských dětech, a ty jsou stejně důležité jako děti narozené v Maďarsku," řekl ministr lidských zdrojů Zoltán Balog, jenž se zúčastnil akce organizované krajany v Torontu. Silné maďarské komunity žijí zejména na Slovensku, v Rumunsku, Srbsku a na Ukrajině.

Orbán na konci května uvedl, že vláda v příštím roce odpustí polovinu dluhů studentským rodinám se dvěma dětmi a celý dluh rodinám se třemi a více dětmi. Postaveno nebo opraveno má být mnoho jeslí a mateřských škol.

Z nynějších 1,5 by se průměrný počet dětí na jednu ženu měl v Maďarsku do roku 2030 zvýšit na 2,1, zdůraznil premiér s tím, že kabinet tak chce bojovat proti negativní tendenci snižování počtu populace. Od roku 1980 se podle statistik počet obyvatel Maďarska snížil z 9,8 milionu o téměř jeden milion.