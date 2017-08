Máme dost důkazů, abychom obvinili Bašára Asada z válečných zločinů, říká členka komise OSN | E15.cz

V rozhovoru v dnešním vydání švýcarského listu SonntagsZeitung to řekla prominentní členka této komise Carla Del Ponteová. Ta dříve jako prokurátorka stíhala válečné zločiny spáchané ve Rwandě a v bývalé Jugoslávii.

Del Ponteová minulý týden oznámila, že z komise OSN vyšetřující porušování lidských práv a válečné zločiny v Sýrii odchází. Vysvětlila, že je zklamaná z toho, jak tento orgán "naprosto nic nedělá", protože nemá politickou podporu ze strany Rady bezpečnosti OSN. Podle ní tak slouží jen jako alibi. Del Ponteová ale neřekla, kdy komisi opustí.

"Ano, jsem o tom pevně přesvědčena, proto je ta situace tak frustrující. Ačkoli se konaly veškeré přípravné práce, nebyl ustaven prokurátor ani soud," odpověděla Del Ponteová na otázku, zda je dostatek důkazů, aby mohl být Asad obviněn z válečných zločinů.

Komisi pro nezávislé vyšetřování v Sýrii vytvořila v srpnu 2011, několik měsíců po vypuknutí konfliktu, Rada OSN pro lidská práva. Del Ponteová, které se před mezinárodní soudní tribunál podařilo dostat bývalého srbského prezidenta Slobodana Miloševiče, se ke komisi přidala v září 2012. Od té doby komise zaznamenala útoky chemickými zbraněmi, genocidu iráckých jezídů, obléhání vedoucí k hladovění civilistů a bombardování humanitární konvojů.

"Komise šest let vyšetřovala a nyní by v naší práci měl pokračovat prokurátor a válečné zločince předvést před soud. Přesně to ale v Radě bezpečnosti OSN blokuje Rusko," říká v rozhovoru Del Ponteová. Rusko, které je blízkým spojencem Asadovy vlády, má v Radě bezpečnosti z pozice jednoho z pěti stálých členů právo veta.

Na otázku, kterou ze stran zapojených do konfliktu v Sýrii komise především vyšetřovala, bývalá švýcarská generální prokurátorka Del Ponteová odpověděla, že všechny strany se dopustily válečných zločinů. "Takže jsme vyšetřovali všechny," řekla.

Asadova vláda popírá veškeré zprávy komise, jež dokumentují rozsáhlé válečné zločiny spáchané silami podporovanými vládou a syrskými bezpečnostními složkami.