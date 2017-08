Máte potíže v Sýrii? Obraťte se na Čechy, radí list Američanům. USA si spolupráci chválí | E15.cz

List zmiňuje dobré vztahy, které má Česko s režimem prezidenta Bašára Asada. Připomíná, že počátek spolupráce mezi zeměmi se datuje do období studené války. Komunistické Československo tehdy do Sýrie vyváželo zbraně a od 50. let 20. století patřilo k jejím hlavním ekonomickým partnerům.

Porozumění mezi Prahou a Damaškem přetrvalo i po pádu komunismu, rozdělení Československa a zapojení České republiky do západních struktur. „Politka vůči Sýrii se výrazně změnila od doby, co je naším klíčovým spojencem v regionu Izrael. Ale současně jsme udržovali dobré vztahy s arabskými zeměmi,“ cituje Foreign Policy nejmenovaného českého diplomata pracujícího na ambasádě ve Washingtonu.

Po vypuknutí občanské války v Sýrii západní země postupně zavíraly svá velvyslanectví. Česko v současnosti zůstává z evropských států jediné, které tak ještě neučinilo. V roce 2012 stáhly svoji misi i Spojené státy.

Nyní využívají českou velvyslankyni Evu Filipi, aby hájila i jejich zájmy. Podobné úkoly mají například Švédové v Severní Koreji a Švýcaři v Íránu. Bývalý ambasador USA v Damašku Robert Ford si spolupráci pochvaluje.

Česká vláda se pro zachování mise rozhodla i kvůli kontaktům s různými skupinami, které v Sýrii operují. „Eva měla lepší vhled do syrských vládních kruhů. Je kanálem pro naše žádosti o informace ohledně amerických občanů. Stále si myslíme, že je důležité takový kanál mít,“ praví Ford, který ocenil i dobré vztahy mezi Českem a USA.

Češi připravují pro Američany i videokonference, kde nastiňují současnou situaci v zemi. To vše dělá osm lidí, kteří na ambasádě pracují. Jeden z nich má na starosti pouze americkou agendu. Zároveň ambasáda minulý rok realizovala humanitární projekty a pomohla také k propuštění Poláka vězněného v zemi od roku 2015.

List si ale zároveň všímá, že na účast v Sýrii nemají čeští politici jednotný názor. To se projevilo například po letošním chemickém útoku, který Američané přisuzovali režimu Bašára Asada. Ministr zahraniční Lubomír Zaorálek (ČSSD) uvedl, že pokud by se prokázalo, že Asad používá chemické zbraně proti civilistům, byl by to důvod k uzavření ambasády.

Například poslanec za KDU-ČSL prohlásil, že takovým důvodem by mělo být i ruské veto rezoluce Rady bezpečnosti OSN, která chemický útok odsoudila. Současný velvyslanec USA Hynek Kmoníček a někdejší ředitel zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky ale s něčím takovým nesouhlasí. Filipi měl říci, že ji poslal do lázeňského města a odvolá ji, až Damašek znovu lázeňským městem bude.

