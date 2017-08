Mayová: Nechceme hranice na irském ostrově | E15.cz

Velká Británie, očividně zaskočená procesy vyplývajícími z jejího loňského rozhodnutí odejít z Evropské unie, má další plán. Po rozluce s unií by ráda zachovala volný pohyb osob a zboží mezi sousedním Irskem, jež v ní zůstává, a Severním Irskem, které je součástí Spojeného království na irském ostrově.

Tuto představu obsahuje dokument, který zveřejnilo britské ministerstvo pro brexit v noci na středu. Ukotvit ji má nová dohoda o celní unii, která má platit po britském adieu EU.

Agentura Reuters upřesnila, že Londýn chce „nepřerušovanou hranici, bez nepokojů a fyzických hraničních přechodů a kontrol“. Premiérka Theresa Mayová posléze uvedla, že je pro ni nepřijatelná nová celní hranice, která se logicky rýsuje, jakmile Britové opustí vnitřní trh EU a celní unii.

Hranici dlouhou 360 kilometrů bez celních a imigračních kontrol překročí podle statistik denně asi 30 tisíc osob. Historicky danou vymoženost si přeje britská vláda zachovat, a to jak pro obyvatele Severního Irska, tak pro Brity z druhé strany Severního průlivu. Tuto vizi označili před časem někteří evropští diplomaté za „fantazii“. Jak by Británie postupovala v případě jiných občanů Evropské unie, kteří by chtěli překročit hranici mezi Severním Irskem a Irskou republikou, z dokumentu nevyplývá.

Mayová se pokusila odůvodnit mapu bez hranic důrazem na příští stabilitu jinak nepokojného Severního Irska. Vláda podle ní uvažuje o tom, že by po brexitu nahradila část finanční pomoci, kterou poskytovala Severnímu Irsku na podporu mírových projektů EU, z vlastních zdrojů.

Severoirští unionisté z Demokratické unionistické strany (DUP), kteří se na konci června domluvili s Mayovou, že podpoří její menšinové vládnutí, mají už v kapse příslib miliardové dotace z britské státní pokladny do infrastruktury.

Dokument týkající se představ o budoucí podobě hraničního režimu mezi Irskem a Severním Irskem je druhým ze série dokumentů, v nichž britská vláda představuje své plány budoucích vztahů s EU po brexitu. V úterý kabinet zveřejnil návrh na časově omezenou celní unii s evropskou sedmadvacítkou. Všechny dokumenty má Londýn uveřejnit do 21. srpna. O týden později začne další kolo jednání o odchodu Británie z EU.