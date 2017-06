Mayová s Macronem ohlásili akční plán proti terorismu, bojovat chtějí také na internetu | E15.cz

Francie a Británie se dohodly na spuštění společného "akčního plánu" v boji proti terorismu. Po dnešní schůzce v Paříži to oznámili francouzský prezident Emmanuel Macron a britská premiérka Theresa Mayová. Jednání o takzvaném brexitu by podle Macrona měla začít "co možná nejdříve". Mayová uvedla, že začnou podle plánu příští týden.