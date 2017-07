Merkelová je neuvěřitelná a inspirující vůdkyně Německa, prohlásil Trump | E15.cz

"Chtěl bych poděkovat kancléřce Merkelové za to, co zde udělala. Je to skutečně neuvěřitelné, jak se věci zvládají. Nic (přitom) není jednoduché," uvedl Trump. Poukázal na rozsáhlé protesty v ulicích, které podle něj ale summit prakticky nenarušily. "Byla jste skvělá a odvedla jste fantastickou práci," uvedl na adresu německé kancléřky.

Americký prezident ve vztahu k Merkelové v minulosti střídal okamžiky velkého ocenění s tvrdou kritikou. Nemilosrdně kritizoval třeba uprchlickou politiku šéfky spolkové vlády nebo vysoce kladnou bilanci německého zahraničního obchodu.

Dnes ale Merkelovou jen chválil. "Mnohokrát děkuji, paní kancléřko. Vaše schopnost vést je naprosto neuvěřitelná a velmi inspirující," řekl také na setkání uspořádaném na podporu podnikání žen.

