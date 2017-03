Ministr zahraničí Tillerson: Trump by rád navštívil Čínu, cílem je zlepšení vztahů

Americký prezident Donald Trump se těší na zlepšení porozumění s Čínou a na možnost navštívit tuto velmoc. Řekl to v Pekingu americký ministr zahraničí Rex Tillerson čínskému prezidentovi.

Nejvyšší čínský představitel Si Ťin-Pching při jednání uvedl, že od spolupráce s Trumpem očekává nové konstruktivní bilaterální vztahy.

Podle agentury Nová Čína obě strany už připravují schůzku amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho čínského protějšku Si Ťin-Pchinga. Ani přibližný termín vrcholného setkání se ale zatím nezná.

Jednáním s čínským prezidentem ukončil šéf americké diplomacie svou první návštěvu Číny od svého únorového nástupu do funkce. Kromě jiného měl jednat o kontroverzním severokorejském jaderném a raketovém programu a o americko-čínských obchodních vztazích či o sporné snaze Pekingu převzít kontrolu nad Jihočínským mořem.

Tillerson po sobotním jednání se svým čínském protějškem prohlásil, že se s Wang I shodli na společném úsilí přimět severokorejskou vládu, aby změnila své dosavadní zaměření na realizaci jaderných a raketových programů. Wang, který ocenil rozhovor s Tillersonem, podle Reuters ale poznamenal, že k vyřešení problému kolem Severní Koreje musí být použity výhradně diplomatické prostředky.

V pátek Tillerson v Soulu pohrozil preventivní vojenskou akcí Spojených států proti Severní Koreji v případě, že by pocit ohrožení její zbrojní aktivitou dosáhl úrovně, že by "bylo nutné jednat".

Podle agentury AP to, že Tillerson nevylučuje případný americký vojenský zásah, je pro Peking znepokojující. Může se o to více obávat kolapsu severokorejského režimu a přívalu severokorejských uprchlíků do Číny.