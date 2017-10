Moskva vyhrožuje, že znovu sníží počet amerických diplomatů | E15.cz

Moskva nevylučuje, že Spojené státy budou muset znovu omezit počet členů své diplomatické mise v Rusku. Počet by se mohl snížit na 300 i méně, řekl ve středu agentuře RIA Novosti šéf odboru pro severní Ameriku na ruském ministerstvu zahraničí Georgij Borisenko.

Kreml by tak reagoval na uzavření ruského konzulátu v San Francisku, což Spojené státy nařídily v srpnu v rámci odvety za omezení početního stavu americké diplomatické mise v Rusku.

Ruské ministerstvo zahraničí koncem července oznámilo, že Spojené státy musejí do 1. září omezit svůj personál na velvyslanectví a konzulátech v Rusku na 455 pracovníků. Snížením početního stavu mělo být údajně dosaženo parity mezi počtem zaměstnanců ruských zastupitelských úřadů v USA a těch amerických v Rusku.

Kreml podle Borisenka počítal při určování počtu amerických zaměstnanců, kteří Rusko opustí, i s ruskými zástupci OSN v New Yorku. To byl údajně vstřícný krok, který Washington opominul. "Pokud to (USA) neocenily, pak máme plné právo... počet amerických diplomatů snížit na 300 nebo i méně," dodal.