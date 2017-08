Na hranicích Kosova přituhuje, Srbsko znovu volá po jeho rozdělení | E15.cz

Dačić to napsal v srbském provládním listu Večernje novosti. Kosovská vláda Dačičův návrh rezolutně odmítá. Srbský ministr podobný názor přitom vyslovil už na sklonku července v článku v deníku Blic.

Dačić míní, že rozdělení Kosova by představovalo trvalé řešení, jelikož "by všichni něco získali a o něco přišli". Priština jeho návrh ale odmítá. Zdůraznila, že by Kosovo přišlo asi o pětinu území, tedy oblast, kde většinu tvoří kosovští Srbové, kteří odmítají prištinskou vládu, uvedla agentura AP.

Dosluhující kosovský ministr zahraničí Enver Hoxhaj dnes na návrh svého srbského protějšku zareagoval na twitteru, kde napsal, že Kosovo je "multietnickou demokracií s mezinárodně uznávanými hranicemi". Dodal, že opakované srbské návrhy na změnu hranic jsou "nebezpečné" a "neakceptovatelné".

Kosovo vyhlásilo nezávislost na Srbsku v roce 2008, téměř deset let po intervenci NATO, jejímž cílem bylo ukončit krvavé útoky Srbů na albánské separatisty. Nezávislost Kosova zatím uznalo 114 zemí. Srbsko a jeho spojenci Rusko a Čína však svrchovanost Kosova neuznávají.

Dačić také napsal, že aby Priština získala kontrolu nad oblastmi, kde Srbové tvoří většinu, "byla by zapotřebí válka, která by vzhledem k historickým geopolitickým podmínkám byla předem prohraná". Svůj návrh Dačić označil za jediné realistické a rychlé řešení, což ale neznamená, že bude přijato.

Srbsko a Kosovo pod tlakem mezinárodní komunity souhlasily, že podstoupí rozhovory zprostředkované Evropskou unií, jejichž cílem je mezi zeměmi znormalizovat vztahy, což by mělo přispět k jejich přijetí do EU. Srbští nacionalisté, z nichž mnozí považují území Kosova za kolébku své kultury, však dávají před členstvím v EU přednost spojenectví s Ruskem, s tím, že nezávislost Kosova nikdy neuznají.