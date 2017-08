Schůzka v Salcburku přiblížila řešení sporu o pracovnících | E15.cz

Vedoucí představitelé Francie, Rakouska, Česka a Slovenska se na středeční schůzce v Salcburku dohodli, že budou usilovat o dohodu o reformě stávajícího systému vysílání pracovníků do dalších zemí Evropské unie, a to do říjnového jednání ministrů práce a sociálních věcí EU o změně příslušné směrnice.