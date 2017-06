Nárok na penze i zdravotní péči: Mayová načrtla budoucí práva lidí z EU v Británii | E15.cz

V rámci vyjednávání o brexitu, která odstartovala v pondělí, navrhla britská premiérka Theresa Mayová lídrům ostatních členských zemí řešení budoucích práv občanů Evropské unie dlouhodobě žijících v Británii. Těm, kteří do Británie legálně přicestují ještě před finálním odchodem Velké Británie z EU, chce přiznat stejné výhody jako britským občanům. Získali by tak stejné podmínky v oblasti pracovního práva, zdravotní péče, nároků na penzi a řadu dalších výhod.



Občanům EU, kteří v současnosti v Británii žijí, tedy více než tři miliony osob, nebo těm, kteří do Británie legálně přesídlí během určené lhůty (až dvouleté), bude umožněno dovršení pětiletého pobytu v zemi. Poté získají nárok na uznání speciálního statutu, díky kterému budou moci požívat podobných výhod jako britští občané.

Tyto výhody si pak mohou ponechat po zbytek života. Všichni, kteří do Británie přicestují po skončení “až dvoluleté” lhůty, budou podléhat přistěhovaleckému systému, který po brexitu nahradí dosavadní volný pohyb osob.

Návrh premiérky Mayové počítá se stejným přístupem k 1,2 milionu britských občanů žijících v jiných zemích EU. Návrh ale nesplňuje požadavek představitelů Evropské unie, aby Evropanům žijícím ve Velké Británii byla přiznána také veškerá práva občanů EU. Na práva těchto občanů by navíc měl dohlížet Evropský soudní dvůr. Na tuto podmínku ale Britové přistoupit nechtějí.

Mayová však ostatní politiky ujistila, že si nepřeje, aby byl kdokoliv kvůli brexitu donucen z Británie odejít, nebo aby byly rozdělovány rodiny. “Postoj Velké Británie představuje spravedlivou a seriózní nabídku a jejím cílem je poskytnout co největší jistotu občanům, kteří se usadili ve Velké Británii, budovali kariéru a životy a přispěli tak naší společnosti,” řekla Mayová.

<p>Dvouleté vyjednávání o podobě a podmínkách takzvaného brexitu už začalo. Britská premiérka Theresa Mayová se zatím tváří nekompromisně a ráda by vyjednala ty nejlepší podmínky. Platit se jí za to ale do evropského rozpočtu, tak jak jí EU ukládá, ale moc nechce. Podle českého europoslance Luďka Niederamayera (TOP 09) má ale Velká Británie daleko slabší karty než Evropská unie a přizpůsobit se nakonec bude muset.</p>

Německá kancléřka Angela Merkelová považuje nabídku Mayové za “dobrý začátek”, ale upozorňuje, že bude potřeba vyřešit ještě mnoho záležitostí týkající se odchodu Velké Británie z EU.

“Theresa Mayová nás dnes ujsitila, že evropští občané, kteří jsou v Británii alespoň pět let si zachovají plná práva. To je dobrý začátek,” řekla Merkelová novinářům. “Existuje však ještě mnoho dalších otázek spojených s Brexitem, včetně financí a vztahů s Irskem. Takže máme do října (příští summit EU, pozn. redakce) ještě hodně co dělat,” dodává.