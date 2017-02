Náš člověk v Budapešti: NOlympiáda

Proti neodbytné vehemenci vládní kampaně o fantastické příležitosti pro celou zemi se v metropoli k činu vzepjalo hnutí NOlympiáda.

Prsty v tom má organizace zvaná Momentum, která sama sebe situuje mimo všechna opoziční politická uskupení, s nimiž má stejný cíl, totiž stažení megalomanské žádosti o kandidaturu. Členové, přívrženci a sympatizanti Momenta v přesvědčení, že většina obyvatel metropole smýšlí stejně jako oni, týdny sbírali v ulicích podpisy pod požadavek uspořádat o kandidatuře referendum.

Rozhodně ne proto, že se obávali konkurence Los Angeles či Paříže. Mají za to, že je třeba v zemi investovat především do zdravotnictví a školství… a podezření, že může být z náhlého přívalu olympijských peněz tu a tam cosi odkloněno do přátelských kapes, není bez historického opodstatnění.

Vláda na dění reagovala údery na osvědčený národovecký tympán. Přívržence referenda (čti odpůrce olympiády) napřiklad označila za vlastizrádce. Takových „národu odpadlých“ podpisů je pro úspěch petiční akce třeba 138 tisíc. Vzhledem k tomu, že podle posledních průzkumů jsou proti olympiádě téměř dvě třetiny Budapešťanů, není to číslo nedosažitelné. A tak se tábor „olympistů“ uchýlil v posledních dnech k „aktivní obraně“.

Vyslal do ulic „vládní komanda“, jejichž úkolem bylo se do podpisových archů zvěčnit třeba i dvacetkrát, a celé petiční úsilí NOlympioniků tak znehodnocené vytlačit „do autu“. Konec minulého týdne byl i posledním termínem podpisové části souboje o (ne)konání olympiády.

Archy s autogramy už jsou odevzdány a na řadě je nevyzpytatelné play off v podobě sčítání hlasů. To je tentokrát o to napínavější, že zajímá podstatně víc lidí, než které vzrušují jen branky body a vteřiny. Tady nejde o to se zúčastnit, zde je nezbytné zvítězit!