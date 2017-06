NATO chce zvýšit svou bojeschopnost. Vyzbrojí se těžkou technikou i vzdušnými tankery | E15.cz

Ministři obrany NATO se v Bruselu shodli, že Severoatlantická aliance musí mít v příštích letech k dispozici více těžké techniky, ale například i lepší možnosti tankování ve vzduchu. Řekl to generální tajemník aliance Jens Stoltenberg.

Připomněl, že evropské země NATO a Kanada už třetí rok za sebou zvyšují své obranné výdaje. Právě tyto dodatečné peníze, představující podle něj za tři roky celkem dodatečných 46 miliard dolarů (přes bilion Kč), budou využity ke zlepšení schopností aliančních armád.

NATO zveřejnilo podrobné údaje o obranných výdajích také za jednotlivé členské země. Plyne z nich mimo jiné, že ČR by měla v letošním roce na svou obranu vydávat 1,07 procenta svého hrubého domácího produktu. Už v roce 2014 se země NATO ve Walesu shodly, že úroveň svých obranných výdajů do deseti let zvednou nejméně na dvě procenta HDP. Náměstek českého ministra obrany Jakub Landovský v Bruselu novinářům připomněl, že Česko hodlá v roce 2020 dosáhnout 1,4 procenta HDP a v roce 2024 ona doporučovaná dvě procenta.

"Mezi závazky zemí ohledně zvyšování obranných výdajů a novými cíli týkajícími se vojenských schopností je velmi úzká vazba," zdůraznil Stoltenberg. Země NATO chtějí částečně vytvořit zcela nové kapacity svých armád, ale také posílit to, co už jejich vojáci umí. "Jde o to zajistit, že prapory a brigády, divize, vojenské jednotky NATO mají plné stavy, jsou plně vybaveny, vycvičeny a jsou na dostatečném stupni připravenosti," vysvětlil generální tajemník aliance.

Vyššího stupně připravenosti, především v souvislosti s hrozbami z východu a jihu, tak chce NATO dosáhnout jak modernizací vybavení a lepším výcvikem svých stávajících jednotek, tak také zřizováním jednotek zcela nových. Stoltenberg hovořil jak o pozemních jednotkách, tak o námořních, leteckých a těch, které řeší situaci v kyberprostoru. "Cílů je skutečně mnoho. Jde nám o účinnější a připravenější síly," vysvětlil.

NATO podle Stoltenberga hodlá například posílit své možnosti protivzdušné obrany, včetně prostředků umístěných na lodích, ale také získat více letadel schopných operací v prostoru, který střeží protivzdušná obrana protivníka. Aliance tak zřejmě reaguje na Rusko, které nyní v Sýrii, ale také v Kaliningradské oblasti a na Krymu rozmísťuje své moderní prostředky protivzdušné obrany.