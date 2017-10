NATO nechce novou studenou válku s Ruskem, jsme však znepokojeni, říká Stoltenberg | E15.cz

"Jsme znepokojeni... nedostatkem transparentnosti Ruska, pokud jde o vojenská cvičení," řekl Stoltenberg. Narážel tím na velké rusko-běloruské cvičení, které se v září konalo v Bělorusku. Tedy u východní hranice NATO. Rusko oznámilo početní účast vojáků a zbraní pod hranicí, kdy je nutné pozvat zahraniční pozorovatele. Státy NATO ale poskytnuté údaje zpochybnily.

Stoltenberg nicméně řekl, že aliance nechce Rusko nijak izolovat. "Rusko je náš soused... nechceme Rusko izolovat, nechceme novou studenou válku," zdůraznil generální tajemník.

Pokud jde o intenzivnější hlídkové lety Severoatlantické aliance nad Černým mořem, řekl, že je to reakce "na agresivní kroky Ruska na východě Ukrajiny".

Armádní letectva Rumunska a Bulharska provedla v uplynulých měsících nad Černým mořem cvičení. Cílem bylo ujistit členy NATO, které znepokojila ruská anexe ukrajinského Krymu v roce 2014 a vojenská podpora proruských separatistů na východě Ukrajiny.

"V současnosti se provádí největší posílení naší kolektivní obrany od konce studené války," řekl Stoltenberg. Opatření se podle něj týká mimo jiné čtyř bojových skupin v Estonsku, Lotyšsku, Litvě a Polsku.

V jihorumunském městě Craiova navíc brzy zahájí činnost mnohonárodnostní brigáda. S koordinací vojenských cvičení na místě budou pomáhat vojáci z 11 zemí NATO.

Generální tajemník NATO se v projevu rovněž vyslovil pro pokračování mise v Afghánistánu, kde má aliance stále 13 tisíc vojáků. "Náklady spojené s odchodem by byly mnohem vyšší" než lidské a finanční náklady této mise, prohlásil. Pokud by se NATO stáhlo, Afghánistán by se podle něj propadl do chaosu a stal by se rájem pro mezinárodní teroristy.