Německá vláda chystá bič na protiústavní strany, nedostanou příspěvky

Německá vláda chce ještě do zářijových parlamentních voleb prosadit zákon, který by umožnil odebrat státní finanční příspěvky stranám, které jsou protiústavní.

Záměr zveřejnila krátce poté, co ústavní soud odmítl zakázat krajně pravicovou Národnědemokratickou stranu (NPD), i když uznal, že jsou její cíle v rozporu s ústavou, informovala dnes agentura DPA.

Německý ústavní soud před týdnem rozhodoval o zákazu NPD již podruhé. V roce 2003 žádost vlády ztroskotala kvůli tomu, že vyšlo najevo, že úřady měly v krajně pravicové straně informátory, a to i v jejím nejužším vedení. Tentokrát soud odmítl stranu zakázat především kvůli její nevýznamnosti, do které v posledních letech upadla. Zároveň ale konstatoval, že NPD sleduje protiústavní cíle.

Předseda soudu Andreas Vosskuhle při oznámení rozhodnutí upozornil, že stát má k dispozici i jiné nástroje, jak proti protiústavním stranám postupovat, například právě odejmutím státních příspěvků.

Podle Volkera Kaudera, předsedy parlamentní frakce vládních stran Křesťanskodemokratické a Křesťanskosociální unie (CDU/CSU), už ministerstva vnitra a spravedlnosti zahájily přípravu zákona, který by umožnil protiústavní straně státní příspěvky odejmout.

Německé strany dostávají finanční podporu státu, pokud ve volbách do Spolkového sněmu a do Evropského parlamentu získají přinejmenším 0,5 procenta hlasů a ve volbách do sněmů šestnácti spolkových zemí nejméně jedno procento hlasů. Za každý hlas do čtyř milionů obdržených hlasů dostane strana od státu jedno euro, za každý další hlas nad čtyři miliony obdrží 83 centů.