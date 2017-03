Německo plánuje vyrovnaný rozpočet navzdory vyšším výdajům

Německá vláda plánuje až do roku 2021 postupně zvyšovat státní výdaje, aniž by se zvyšoval nový čistý dluh. Drží se tak svého cíle, že bude pokračovat ve vyrovnaném rozpočtu navzdory výzvám ze zahraničí, aby mnohem více zvýšila investice do infrastruktury a obrany. Vláda kancléřky Angely Merkelové podle zdrojů z vlády předběžný rámec federálního rozpočtu na rok 2018 a fiskální plány do roku 2021 navržené ministrem financí Wolfgangem Schäublem schválila.