Německo: Přehodnotíme zbrojní projekty s Tureckem, nechceme financovat terorismus | E15.cz

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan pak obvinil Německo, že se snaží lžemi odrazovat německé firmy od investování v Turecku. Mehmet Şimşek na twitteru popřel informace německých médií, že německé úřady mají k dispozici seznam stovek německých firem působících v Německu a podezřelých z financování terorismu. Vztahy mezi Berlínem a Ankarou jsou od loňského nezdařeného puče v Turecku špatné.

Vzájemné spory pak prohlubují případy německých občanských aktivistů zadržených v Turecku i německá kritika tureckého postupu proti pučistům. "Prověřujeme všechny žádosti (o zbrojní obchody)," uvedla německého ministerstva hospodářství.

Bulvární deník Bild, který často získává exkluzivní informace, již ve čtvrtek napsal, že Berlín se rozhodl pozastavit všechny zbrojařské obchody s Ankarou. Podle serveru Spiegel Online zadržely turecké úřady od loňského zmařeného převratu v Turecku 22 německých občanů včetně německo-tureckého dopisovatele deníku Die Welt Denize Yücela, jehož Ankara drží ve vyšetřovací vazbě od února. Celkem je pak zadržováno devět lidí s německým občanstvím.

Německý bezpečnostní zdroj citovaný Reuters tvrdí, že Turecko německým úřadům poskytlo seznam více než 680 německých firem, které podezírá z podpory terorismu, což je desetinásobek počtu, o němž ve středu informoval týdeník Die Zeit. List napsal, že na údajném seznamu bylo 68 firem včetně velkých koncernů jako jsou Daimler a BASF.

Turecký vicepremiér Şimşek však na twitteru napsal, že informace je "naprosto falešná" a Erdogan ujistil, že turecké úřady žádnou německou firmu kvůli podpoře terorismu nevyšetřují. "Chci ujistit německou podnikatelskou obec, že německé společnosti nejsou ze strany tureckých úřadů předmětem jakéhokoli vyšetřování kvůli financování terorismu," uvedl vicepremiér.

Turecký prezident Erdogan prohlásil, že Německo by se mělo "vzpamatovat". V projevu v Istanbulu mimo jiné prohlásil, že výzva německého ministerstva zahraničí německým občanům cestujícím do Turecka, aby dbali zvýšené obezřetnosti, je neopodstatněná a podlá. Německo by podle něj naopak mělo hnát k odpovědnosti "teroristy", jimž prý poskytuje útočiště. Erdogan rovněž odsoudil čtvrteční hrozbu Berlína německým firmám podnikajícím v Turecku, že by se mohly ocitnout na černých listinách a být označeny za podporovatele terorismu.

Erdogan řekl, že zástupci tureckých zpravodajských služeb a ministerstva vnitra mu potvrdili, že žádná německá firma není vyšetřována. "Důrazně odsuzuji prohlášení, která mají za cíl odrazovat firmy, které investují v naší zemi," řekl Erdogan. "Chci upozornit naše německé přátele a svět, že nejste dost mocní na to, abyste Turecko očerňovali. Nejste dost mocní, abyste nás vystrašili," prohlásil Erdogan.

Ke slovním přestřelkám mezi Berlínem a Ankarou přispěl i německý ministr financí Wolfgang Schäuble, který v rozhovoru s Bildem Turecko obvinil, že svévolně zatýká lidi a nedodržuje ani minimální standardy konzulární pomoci, což mu prý připomíná doby komunistického východního Německa.