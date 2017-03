Německo rozdalo desítky tisíc víz, pomohly přestěhovat celé syrské rodiny

Německá vláda to podle rozhlasové stanice Deutschlandfunk uvedla v odpovědi na dotaz parlamentní frakce Levice.

Do Německa za poslední dva roky přišlo téměř 1,2 milionu běženců. To u některých evropských politiků vyvolalo obavy, že v dalších letech do spolkové republiky dorazí statisíce členů jejich rodin.

Zatím tomu tak není. Vedle 40 tisíc osob, které už vízum dostaly, zpracovává nyní Německo na svých konzulátech na Blízkém východě dalších 26.000 podobných žádostí. Jejich zpracování trvá až 14 měsíců. Německé ministerstvo zahraničí chce i proto zřídit dalších 23 míst, kde by bylo možné o příslušná víza žádat.

Podívejte se na obtíže, které mají lidé v Sýrii se sháněním práce:

Kvůli změnám zákonů z loňského roku není většině žadatelů přiznán azyl nebo status uprchlíka, ale jen doplňková forma právní ochrany.

Ta jim sice umožňuje v Německu zůstat, dva roky ale nemohou žádat o to, aby za nimi do spolkové republiky přišla rodina. Po uplynutí této lhůty by se tak počet žádostí mohl výrazně navýšit.