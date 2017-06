Německo vyzrálo na protiústavní strany. Místo zákazu je odstřihne od peněz | E15.cz

Německý ústavní soud v lednu odmítl zakázat krajně pravicovou Národnědemokratickou stranu (NPD) s poukazem na to, že není natolik silná, aby mohla skutečně ohrozit demokratické zřízení země. Zároveň ale soud konstatoval, že NPD, která má nyní jednoho europoslance a několik stovek komunálních zastupitelů, sleduje protiústavní cíle a je jí možné odejmout státní příspěvky.

Právě k tomu směřuje dnes více než dvěma třetinami poslanců schválená úprava ústavy a souvisejících zákonů. Zastaví státní podporu těm stranám, které cílí na omezení nebo odstranění demokratického pořádku či chtějí ohrozit existenci spolkové republiky. Dosud bylo možné připravit o státní finance jen strany, které byly zakázané. O tom, které strany mají protiústavní cíle, bude nadále rozhodovat ústavní soud.

"Nepřátele demokracie nemusí stát financovat. Daňové prostředky pro NPD jsou přímou státní investicí do krajně pravicového štvaní," uvedl k hlasování ministr spravedlnosti Heiko Maas (SPD). Zároveň poznamenal, že dnešní rozhodnutí je jen jedním krokem v boji proti pravicovému extremismu, který je podle něj úkolem pro celou společnost.

Německé strany dostávají finanční podporu státu mimo jiné, pokud ve volbách do Spolkového sněmu nebo do Evropského parlamentu získají přinejmenším 0,5 procenta hlasů. Nárok mají také, když v zemských volbách získají nejméně jedno procento hlasů. Za každý hlas do čtyř milionů obdržených hlasů pak dostane strana od státu jedno euro, za každý další hlas nad čtyři miliony obdrží 83 centů.

Úspěšné politické strany mají nárok i na další podporu. Dostávají také 45 centů za každé euro příspěvku od straníků nebo poslanců. Celková částka, kterou stát může všem stranám dohromady ročně vyplatit, je zastropovaná. Loni byla horní hranice zhruba 161 milionů eur. NPD jen loni od státu dostala přes jeden milion eur.