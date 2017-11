Německu hrozí předčasné volby, rozpory při vyjednávání vlády přetrvávají | E15.cz

"Není to jednoduché," připustila dnes kancléřka a šéfka CDU Angela Merkelová při příchodu na jednání, které začalo v poledne. Poznamenala také, že do něho jde s vůlí naplnit zadání voličů a vytvořit vládu. I další politici, kteří o dnešních rozhovorech mluví jako o druhém kole nebo o prodloužení, dávali alespoň verbálně najevo ochotu ke kompromisu.

Při patnáctihodinovém jednání, které se protáhlo od čtvrtka do dnešních ranních hodin, se tato ochota ale ne vždy projevila v praxi. Jak dnes poznamenal místopředseda FDP Wolfgang Kubicki, strany probraly dva z mnoha sporných bodů, ale už u třetího se ocitly ve slepé uličce.

Největší spor se vede o to, jestli za migranty, kteří nedostali status uprchlíka, ale pouze takzvanou doplňkovou ochranu, mají mít možnost přicházet jejich nejbližší rodinní příslušníci. Zatímco CSU je striktně proti, Zelení chtějí, aby to od března příštího roku bylo znovu možné.

Vedle věcných otázek jednání komplikují i osobní neshody. Podle některých účastníků sondovacích rozhovorů má část politiků i po čtyřech týdnech vyjednávání pocit, že je ostatní chtějí podvést. Zástupci Zelených také hovoří o tom, že v CSU propukl otevřený boj o moc. Bavorská strana to odmítá.

Kvůli dalším rozhovorům o vládě zrušila CSU sobotní zasedání svého vedení, na němž se měla řešit i budoucnost šéfa strany Horsta Seehofera, který po propadu v zářijových volbách podle pozorovatelů bojuje o politické přežití. Také proto se jeho strana v rozhovorech o vládě snaží důrazně prosadit některé své priority. Zelení, kteří se s CSU dostávají do sporů nejčastěji, zase trvají na těch svých, aby výsledek sondovacích rozhovorů mohl koncem listopadu potvrdit jejich sjezd. Bez toho nebude možné v jednáních o vládě pokračovat.

Všeobecně se očekávalo, že sondovací rozhovory skončí v noci na dnešek. Byl to i cíl Merkelové. Kvůli řadě nevyřešených sporných bodů v 61stránkovém návrhu dohody se tak ale nestalo a strany se kolem půl páté ráno rozešly bez výsledku. Nyní je jasné, že budou jednat dál nejméně do neděle. V sobotu mají diskutovat o ochraně klimatu, migraci, dopravě a zemědělství, v neděli pak o vnitřní bezpečnosti, sociálních otázkách nebo financích.

Pokud se rozhovory nepodaří dotáhnout do konce, hrozí Německu předčasné volby, protože sociální demokraté (SPD) odmítají účast na vládě a žádná další možná koalice nepřipadá v úvahu. Nové volby jen několik měsíců po těch zářijových si ale žádná z tradičních stran nepřeje. Jednak by mohly vést k posílení protiimigrační Alternativy pro Německo (AfD) a jednak by stejně nemusely přinést žádné další koaliční možnosti.