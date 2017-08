Netanjahuova kariéra visí na vlásku, v korupčním skandálu chce svědčit premiérův bývalý poradce | E15.cz

Policie v předešlých dnech potvrdila, že předseda vlády figuruje jako podezřelý ve dvou případech. První se týká údajného přijímání darů od bohatých podnikatelů, další podezření z pokusu zajistit si příznivé články v deníku Jediot Achronot výměnou za oslabení jeho konkurence. Pro Netanjahua je obzvlášť nepříjemné, že se vyšetřovatelé budou moci opřít o svědectví jeho někdejšího poradce a šéfa štábu Ariho Harowa.

„Z právního hlediska nemusí ministerský předseda v případě obžaloby odstoupit,“ konstatovala o víkendu ministryně spravedlnosti za stranu Židovský domov Ajelet Šakedová. Podle ní je nyní nejdůležitější, aby se vláda mohla věnovat své práci. Premiérův Likud se veřejnost snaží přesvědčit o tom, že Netanjahu nic špatného neudělal a za výzvami k jeho odchodu není nic jiného než politický boj.

Komentátoři míní, že páteční Harowova dohoda s obžalobou, díky které se zřejmě sám vyhne vězení, přinese zásadní obrat. „Pokud by čelní představitelé policie a prokuratury nevěřili, že jim úmluva přinese podstatné informace k posílení a možná i k završení sběru důkazního materiálu, tak by ji nepodepisovali,“ napsal v sobotu list Haarec.

Opozice trvá na tom, že Netanjahu musí odstoupit už v případě formálního obvinění. „Ministryně spravedlnosti se mýlí, izraelský premiér nebude moci vykonávat svou funkci poté, co se ho policie rozhodne obvinit,“ prohlásil i bývalý ministerský předseda Ehud Barak.

Netanjahuovo okolí se však snaží situaci zlehčit. Zaznívá z něj, že vyšetřování se povleče ještě dlouho a k zásadnímu zlomu, který by šéfa Likudu mohl připravit o premiérské křeslo, nemusí do voleb v roce 2019 vůbec dojít. The Jerusalem Post podotýká, že i když je nyní situace vážná, premiér už ustál řadu skandálů. Patřila mezi ně například aféra „Bibi Tours“ týkající se nákladných cest Netanjahua a jeho rodiny s pochybným financováním.