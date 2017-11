‚Nevěřím v zázračnou ruku trhu‘, řekl Fico. Sociální jistoty chce zanést do slovenské ústavy | E15.cz

Slovenský premiér Robert Fico si dnes slavnostním obědem s osmnácti studenty připomněl výročí 17. listopadu, které kvůli summitu Evropské unie nestačil oslavit v pátek. Zdůraznil při této příležitosti, že Slovensko patří k nejsvobodnějším zemím světa, s nejlepšími zárukami občanských svobod a lidských práv. To by rád vylepšil ještě o záruky sociálních práv.

"Nevěřím v zázračnou ruku trhu, někteří potřebují dubčekovskou podstatu sociálního státu," řekl šéf vlády podle serveru DenníkN s odvoláním na někdejšího vůdce reformních komunistů v roce 1968 Alexandra Dubčeka, kterému československá "sametová revoluce" z roku 1989 umožnila vrátit se do politiky.

Fico, který z Dubčekova odkazu zdůraznil osobní statečnost a prosazování sociální solidarity, by nyní chtěl více sociálních práv zakotvil i do slovenské ústavy, protože podle něj se hodně lidí nedokáže přizpůsobit trhu a potřebují pomoc státu.

"Listopad vám dal možnosti, o nichž se nám ani nesnilo. Máte možnosti svobodně cestovat, vzdělávat se, získávat informace pro svůj individuální růst," řekl předseda vlády, který v letech 1986 až 1989 byl členem Komunistické strany Československa. Dnešní studenti si podle něj neumí představit, jak těžké bylo překročit hranice.

"To vše je historie, kterou si pamatujeme, a možná děláme chybu, že dost nehovoříme o tom, jaké to bylo a jaký je to obrovský rozdíl. Schengen (prostor svobodného cestování) je úžasná věc, a proto jsem trochu nervózní, že se v souvislosti s migrací teď objevují pokusy zavádět na vnitřních hranicích jakési vnitřní kontroly," dodal Fico.

Těsná většina Slováků podle výzkumu bratislavského Institutu pro veřejné otázky kladně hodnotí hodnotí takzvanou sametovou revoluci, která před 28 lety vedla k pádu komunistického režimu v Československu. Zároveň stoupl počet lidí, kteří se k událostem z listopadu 1989 vyjádřili negativně. Sametovou revoluci podle sondáže kladně hodnotí 53 procent Slováků, zatímco před třemi lety tento názor zastávalo 51 procent obyvatel země a v roce 2009 až 57 procent Slováků.

Naopak postupně přibývá kritiků sametové revoluce, která je na Slovensku označována přívlastkem něžná. Negativně ji v průzkumu hodnotilo 19 procent respondentů, v roce 2014 to bylo 18 procent a před osmi lety 14 procent obyvatel. Mezi kritiky se řadí hlavně starší lidé, přívrženci krajně pravicové strany Kotleba-Lidová strana Naše Slovensko (LSNS) a vládní strany Směr-sociální demokracie premiéra Roberta Fica, jehož vztah k "sametové revoluci" bývá označován za "vlažný".