Nezávislost Katalánska by byla po ekonomické stránce naprosto iracionální, tvrdí španělský ministr | E15.cz

Španělský ministr hospodářství a konkurenceschopnosti Luis de Guindos dnes varoval Katalánce, že se získáním nezávislosti by prudce zchudli a nezaměstnanost by se v jejich regionu zdvojnásobila. Zároveň tvrdil, že hrubý domácí produkt v Katalánsku by klesl o 25 až 30 procent.

"Společnost by brutálně zchudla. Nezávislost Katalánska by byla po ekonomické stránce naprosto iracionální. Region by skončil mimo eurozónu. Sedmdesát pět procent katalánské výroby by podléhalo clu. Banky by byly nuceny odejít. Katalánci by museli založit vlastní měnu," prohlásil de Guindos.

Podle něho je myšlenka nezávislosti Katalánska tak "iracionální", že ji investoři, kapitálové trhy ani země platící eurem vůbec nepovažují za udržitelnou.

Katalánská vláda, která usiluje o uspořádání referenda za nezávislost, se naopak následků odtržení od Španělska neobává a domnívá se, že by se zbavila nynějšího deficitního rozpočtu. Upozorňuje na to, že španělská státní kasa z jednoho z nejbohatšího regionu země více bere, než do něho zase dává. Katalánsko se na španělském rozpočtu podílí v současnosti asi 20 procenty. Je tak spolu s metropolí Madridem nejbohatším regionem království.

Nižší je také v Katalánsku nezaměstnanost. Oproti celostátnímu průměru 17,2 procenta dosahuje 13,2 procenta.