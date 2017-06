Nová kritéria sporného Trumpova dekretu: Žadatelé o vízum do USA mohou pouze za nejbližší rodinou | E15.cz

Podle nových pokynů zaslaných americkým velvyslanectvím a konzulátům ve středu musejí žadatelé o vízum z šesti dotyčných zemí - tedy z Íránu, Sýrie, Libye, Jemenu, Súdánu a Somálska - prokázat, že už mají v USA rodiče, manžele, nezletilé či dospělé dítě, zetě nebo snachu či sourozence.

Na prarodiče, vnoučata, tety a strýce, neteře a synovce, bratrance a sestřenice, švagry a švagrové, zasnoubené osoby a další vzdálenější příbuzné se už jako na blízkou rodinu nepohlíží.

Kritéria stanovená Bílým domem rovněž uvádějí, že příbuzenské, pracovní či studijní vazby, které jsou podmínkou pro získání víza, musí být skutečné, doložitelné a vytvořené řádným způsobem, takže nesmí vzniknout jen za účelem obejít protiimigrační dekret.

Pokud ovšem občané Íránu, Sýrie, Libye, Jemenu, Súdánu a Somálska již mají americké vízum, mohou do USA nadále bez problémů cestovat. To se týká i těch občanů dotčených zemí, kteří vlastní cestovní doklady třetích států. Pokud pro vstup do USA použijí pas nepostižené země, zpřísněné podmínky se na ně nevztahují.

Pokud jde o uprchlíky, nejvyšší soud umožnil Trumpově administrativě zakázat žadatelům o azyl na 120 dní vstup do USA. Trump navíc po lednovém nástupu do funkce stanovil strop přijímání běženců, který pro nynější fiskální rok, který skončí v září, činí 50 000 lidí. Americké ministerstvo zahraničí podle BBC uvedlo, že kvóta bude naplněna do dvou týdnů.