Rozsáhlý rodinný klan Donalda Trumpa zahrnuje řadu úspěšných osobností. Mediálně nejvýraznější z nich zřejmě dosud byla jeho dcera Ivanka, bývalá modelka a podnikatelka. Po volbách se objevily spekulace, že by se mohla stát velvyslankyní v Tokiu.

Nakonec však přinejmenším prozatím žádnou formální funkci nezíská, to však zdaleka neznamená, že nebude mít na dění vliv. Její manžel Jared Kushner, jenž se stejně jako ona angažoval v Trumpově volební kampani, bude nyní svému tchánovi radit oficiálně. Šestatřicetiletý byznysmen, který dosud podnikal zejména v realitách, bude zřejmě mít v Bílém domě širokou působnost. Stoupenec ortodoxního judaismu by se měl angažovat v mírovém procesu na Blízkém východě, patrně se bude zabývat i obchodními smlouvami.

Podle médií nebude brát za své služby plat. Jeho výběr i tak vzbudil pozdvižení a úvahy, zda není v rozporu se zákonem proti nepotismu. Úloha Kushnera společně se stěhováním rodiny do Washingtonu vzbuzuje spekulace, že by Ivanka částečně mohla hrát v Bílém domě úlohu první dámy. Podle médií by měla dostat kancelář ve východním křídle rezidence, která byla v posledních dobách vyhrazena manželkám prezidentů.

Trumpova současná žena Melania zatím zůstává v New Yorku, aby tam jejich desetiletý syn mohl dokončit školní rok. „Ivanka, Jared a Don junior (Ivančin starší bratr Donald) jsou vlivnější než kterýkoli člen kabinetu,“ popsal listu The Washington Post důležitost blízkých příbuzných nového šéfa Bílého domu jeho nejmenovaný přítel.

Na podzim se také objevily úvahy o tom, že by se velvyslankyní v Praze mohla stát první žena nastupujícího prezidenta Ivana. Čekání na to, zda se zlínská rodačka do Česka skutečně vypraví, však může nějaký čas trvat. Washington bude patrně přednostně nahrazovat politické velvyslance na svých strategických ambasádách.