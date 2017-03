O Trumpovu zeď se perou stovky stavebních společností, výstavbu však čekají problémy

Zeď mezi Spojenými státy a Mexikem byl jeden z hlavních předvolebních taháků současného prezidenta Donalda Trumpa. Ačkoliv není přesně jasné, kdy se začne stavět, dílo vinoucí se podél 3200 kilometrů dlouhé hranice už přilákalo stovky stavebních firem, které se na konstrukci chtějí podílet. A to přesto, že výstavbu budou provázet mnohé komplikace.

V současnosti má zájem o podíl na výstavbě zdi více než 300 stavebních společností z různých odvětví. Některé se specializují na vládní zakázky, jiné se zabývají právě výstavbou plotů a zdí, případně jiných bezpečnostních řešení. K prvním zadáním výstavby by mělo dojít v průběhu dubna, v současnosti tak zatím není známé, kolik bude stát za jednotlivé úseky zaplatit.

Jednotlivé společnosti budou moci svá řešení představit od příštího týdne. Na pozemku nedaleko americko-mexické hranice totiž vláda nechá firmy postavit vzorové zdi a prototypy svých řešení. Paradoxem je, že se do výběrového řízení přihlásilo také několik stavebních společností, jež ve Spojených státech provozují hispánští imigranti.

Svůj zájem však projevil také mexický konglomerát Cemex, jeden z největších světových výrobců stavebních materiálů. „Pokud jeden z našich největších klientů poptá materiály, máme zodpovědnost mu je poskytnout,“ uvedla společnost ve svém prohlášení. Naráží také na fakt, že má silné zastoupení právě v USA. Pokud by firma v tendru uspěla, prověřila by Trumpův postoj, který cílí na podporu amerických firem.

Také na stavitelích bude nakonec záležet, kolik bude výstavba zdi ve finále stát. Donald Trump sice oznámil, že se bude cena pohybovat kolem deseti miliard dolarů, pravděpodobně však bude značně vyšší. Podle zprávy Ministerstva vnitřní bezpečnosti Spojených států amerických může být až dvojnásobná.

Mnoho komplikací a otazníků

Kolem celé výstavby však zůstává velké množství nezodpovězených otázek, které však mohou být v celém projektu zásadní. I když Trump říká, vybuduje velkou a levnou zeď, pravděpodobně dojde k výstavbě jen její části. V současnosti už přibližně na polovině délky hranice totiž zeď nebo vysoký plot stojí. Jde především o oblast západně od města El Paso, kde není příliš členitý terén a vláda v těchto oblastech vlastní většinu pozemků.

K velké části výstavby těchto pohraničních zábran došlo v průběhu devadesátých let, kdy došlo k několikanásobnému zvýšení rozpočtu právě na bezpečnost na hranicích. Zároveň se rozšířily řady pohraniční stráže, u které dnes slouží přibližně 21 tisíc pohraničníků. Otázkou tak zůstává, zda Trump vynaloží další prostředky na to, aby současné úseky přebudoval, sám totiž dosavadní opatření označil za vtip.

I pokud by se však Trump rozhodl západní část hranice přebudovat, daleko více sil by stálo vybudování infrastruktury na západě od El Pasa. Hranice zde totiž kopíruje řeku Rio Grande, která v neprostupných kanonech a údolích meandruje, což by komplikovalo výstavbu jakékoliv zábrany, natož pak vysoké betonové zdi. Hranice také probíhá horskými oblastmi a národním parkem Big Bend. Právě nehostinná příroda daleko od civilizace byla důvodem, proč hranici na východ od El Pasa překračovalo menší množství migrantů. Pohraniční stráž si zde tak vystačila s monitorováním oblasti pomocí senzorů a leteckých prostředků.

Daleko větší problémy však Trumpově administrativě mohou nadělat samotní občané Spojených států. V celé své východní části hranice sousedí Mexiko se státem Texas, ve kterém je většina půdy vlastněná soukromníky. Vyplývá to z 200 let starého nařízení o vstupu do Unie, zároveň se místní samospráva prodejem pozemků za nízkou cenu snažil obydlet i vzdálené oblasti. Také kvůli měnícímu se toku Rio Grande se hranice mezi zeměmi několikrát měnila, mnohdy tak vede prostředkem pozemků místních obyvatel.

Stát sice majitele vyplatil a umožnil jim, aby mohli skrze hranici procházet, aby měli k oběma částem pozemku přístup, mnozí to však považují za narušení osobní svobody. Podle serveru npr.org však mají obyvatelé v případě soudního řízení proti státu minimální šanci. V případě velkého množství soukromých pozemků na východní části hranice však mohou mnohá soudní řízení výstavbu zpomalit. „Začne nám hodně práce. Čeká nás hodně bolesti hlavy, lidé z Texasu jsou na záležitosti ohledně zdi velmi citliví,“ řekl pro npr.org soudce Andrew Hanen, který již velké množství kauz

ohledně plotů na hranici řešil.

Americká vláda tak bude muset zaujmout jasné stanovisko k postupu výstavby. V obydlených oblastech kolem Rio Grande, kde již plot stojí, se totiž nachází mimo záplavovou oblast řeky. Vznikají tak jakási „území nikoho“ mezi plotem a skutečnou hranicí, u kterých hrozí, že je budou muset jejich obyvatelé opustit. Na což by stát musel vynaložit další prostředky.

Politické překážky

Jestli ani očekávané problémy s výstavbou Trumpa neodradí, narazit může u jiných politiků. K výstavbě zdi se vyjádřil například zástupce guvernéra státu Kalifornie Gavin Newsom. Ten pohrozil, že může zahájit soudní řízení o životním prostředí, které by konstrukci mohlo zastavit. „Jsou zde pozemky domorodých obyvatel a autonomních samospráv. Je zde mnoho nástrojů, od vydání územního rozhodnutí po povolení stavby, které mohou výstavbu značně znepříjemnit,“ uvedl Newsom v podcastu Golden State.

Newsom poukazuje také na následky na životním prostředí, které může zeď zanechat. Kromě toho, že překříží přirozené trasy živočichů, může dojít ke zranění nebo úmrtí mnohých z nich při překonávání plotu nebo zdi. „Pokud Trump přijde se svými plány, jsme připraveni ho konfrontovat,“ dodal Newsom.