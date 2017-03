Odborníci varují: Jaderný program Severní Koreje udělal velký pokrok

Severokorejský jaderný program postoupil do dalšího vývojového stupně, uvedla Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE). Její šéf Jukija Amano prohlásil, že velikost severokorejského zařízení na obohacování uranu se za posledních pár let zdvojnásobila.

"Vše nasvědčuje tomu, že Severní Korea učinila (ve svém nukleárním programu) pokrok, jak deklarovala," prohlásil Amano v rozhovoru, který v pondělí zveřejnil list The Wall Street Journal. "Situace je velmi špatná... Vstoupili do nové fáze."

Podle Amana KLDR v poslední době značně rozšířila zařízení na výrobu plutonia a na obohacování uranu ve svém středisku v Jongbjonu. Podle jihokorejské lednové zprávy má KLDR dostatek plutonia k výrobě deseti atomových bomb a může také produkovat značné množství zbraní založených na obohaceném uranu. Amano v rozhovoru vyjádřil pochybnosti, že by se situace dala řešit diplomatickou cestou, napsala agentura AFP.

Obavy ohledně vojenských kapacit Pchjongjangu dále vzrostly po loňských dvou jaderných testech a sérii raketových zkoušek KLDR. O víkendu Severní Korea otestovala nový silný raketový motor. Stalo se tak v době, kdy byl na návštěvě východoasijského regionu americký ministr zahraničí Rex Tillerson.

Pchjongjang uvedl, že nový motor umožní KLDR dosáhnout světové úrovně ve vypouštění satelitů na oběžnou dráhu kolem Země. Západ ale dlouhodobě Severní Koreu podezírá, že její kosmický program je jen zástěrkou maskující vývoj balistických střel.

Agentura Reuters v pondělí s odvoláním na analytiky napsala, že Severní Korea pravděpodobně již ovládá technologii pohonu různých stupňů mezikontinentální balistické střely. Je ale prý stále ještě notně vzdálena svému cíli vyvinout raketu schopnou zasáhnout americký kontinent.

Jihokorejské ministerstvo obrany v pondělí pozemní test nového raketového motoru KLDR označilo za "významný pokrok". Při zkoušce Severní Korea vyzkoušela jeden hlavní a čtyři přídavné motory, uvedlo jihokorejské ministerstvo.

"Byl to komplexní test pro první stupeň rakety," řekl podle agentury Reuters Kim Tong-jub z institutu studií Dálného východu v Soulu. Podle něj KLDR již téměř úplně vyřešila vývoj pohonu prvního stupně mezikontinentální střely, neovládá ale zatím technologii návratu tělesa do atmosféry.

"V další fázi by mohli vyrobit nový typ mezikontinentální střely opatřené tímto novým motorem a střelu by mohli odpálit. Neodpálí ale pravděpodobně všechny stupně rakety, ale jen první stupeň, který vystoupá do výšky zhruba 400 kilometrů a spadne," řekl Kim.

Ambicí severokorejského diktátora Kim Čong-una je vyvinout střelu schopnou zasáhnout kontinentální území Spojených států, s největší pravděpodobností Aljašku, která je vzdálena asi 5 tisíc kilometrů od severokorejských odpališť.

"Tento motor má dostatečný tah pro první stupeň, možná dokonce i pro druhý stupeň velké mezikontinentální střely," řekl zpravodajskému serveru CNN expert na protiraketovou obranu z Mezinárodního ústavu pro strategická studia (IISS) Michael Elleman.

Dodal přitom, že motor se zdá být "příliš velký" pro prototypy mezikontinentálních raket, které Severní Korea předvedla na vojenských přehlídkách, zřejmě je ale schopna ho zmenšit. Dalším problémem pro KLDR je ovšem zmenšení jaderné hlavice tak, aby se dala na raketu nasadit.