Ohromující debakl a osudové znamení. Americká média vykreslují Trumpův marný boj s Obamacare

Americká média hovoří o ohromujícím debaklu, brutální porážce a osudovém znamení pro prezidenta, který zrušení Obamacare považoval za bezmála hlavní pilíř svého vnitropolitického programu. Zraky veřejnosti a novinářů budou teď podle agentury AP upřeny na další Trumpovy záměry - na daňovou reformu, rozvoj infrastruktury a rozpočet.

Ochromen je nejen Bílý dům, ale i Kongres ovládaný republikány. Prakticky každý republikánský poslanec se podle politologů dostal do parlamentu díky slibu, že se postará o zrušení Obamova programu zdravotního pojištění. Mělo se za to, že strana využije své početní převahy ve Sněmovně reprezentantů a snadno Obamacare smete. "Budeme mít dostatek hlasů, to vám zaručuji," řekl ještě před několika dny novinářům republikánský šéf sněmovny Paul Ryan.

Trump během volební kampaně sám sebe často označoval za špičkového vyjednavače a tvrdil, že Obamacare sprovodí ze světa hned první den po nástupu do Bílého domu. Teď mu zasadila ránu jeho vlastní strana, napsala v analýze AP. Komentátoři Trumpovu porážku přičítají nezkušenosti politického nováčka, který výkon prezidentské funkce omezuje na vydávání rozkazů a zapomíná na parlamentní zvyky a ústavní pravidla.

Zrušení Obamacare mělo být první demonstrací síly a efektivity jednotné vlády republikánů, píše dnes v úvodníku The New York Times. Místo toho se chování republikánů stalo ukázkou neschopnosti a neomalenosti. Páteční vývoj je dobrou zprávou pro zemi, ale zdrcujícím úderem pro vládu. Pro Trumpa je brutální připomínkou, že volební kampaň je tou snazší částí vládnutí, konstatoval list, který se nesympatiemi k hlavě státu netají.

Jiný názor má dnes komentátor Breitbart News, konzervativního serveru obviňovaného z rasismu, který prezidenta dlouhodobě podporuje. Trumpa přirovnává k exprezidentovi Ronaldu Reaganovi, který v počátku svého úřadování také narážel na problémy. "Ano, dělal chyby, ale věděl, jak se z nich vzpamatovat a soustředit se na budoucí agendu. Historie se na takové vůdce usmívá," stojí v komentáři.

V táboře demokratů mezitím zavládlo nadšení, šéfka demokratů ve Sněmovně reprezentantů Nancy Pelosiová si dokonce po ohlášení republikánského nezdaru zula boty a před Kapitolem skákala radostí. Trump demokratické poslance v pátek obvinil z odpovědnosti za nezdar hlasování, což je výtka, kterou demokraté podle Pelosiové rádi přijímají.

Sám prezident prý krach svých plánů se zdravotním pojištěním přijal překvapivě chladně. Postěžoval si sice na nedostatek loajality republikánských poslanců, ale nezdar ve sněmovně označil jen za malé překvapení. "Necítím se podveden, vždyť jsou to mí kamarádi," řekl v Bílém domě novinářům. "Nebudu o nikom mluvit špatně. Jsem ale zklamán, protože se to mohlo podařit. Takže jsem zklamán. Upřímně řečeno, jsem trochu překvapen," prohlásil.