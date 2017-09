Opuštění konzulátů v USA označili Rusové za zábor a nepřátelský akt | E15.cz

Rusko označilo za "zábor" postup amerických úřadů na třech ruských misích v USA. Americké bezpečnostní složky převzaly v noci na dnešek kontrolu nad úřadovnami, které ruští diplomaté na předchozí výzvu USA do 48 hodin opustili. V příslušných prostorách v San Francisku, New Yorku a Washingtonu provedli Američané ihned po odchodu Rusů inspekci, což vyvolalo protesty Moskvy.

Ruské ministerstvo zahraničí dnes vyzvalo USA, aby postup přehodnotily. Považují jej za "otevřeně nepřátelský akt". "Vyzýváme americké úřady, aby změnily názor a okamžitě ruské diplomatické objekty vrátily," uvedlo ruské ministerstvo. "V zabraných budovách nyní působí speciální služby USA za podpory ozbrojené policie," dodalo.

Agentura TASS informovala, že americké úřady v sobotu obsadily ruský generální konzulát v San Francisku a obchodní misi ve Washingtonu, které jsou majetkem Ruska a vztahuje se na ně diplomatická imunita. Příkaz k vyklizení dostala také ruská obchodní mise v New Yorku, jejíž sídlo si podle TASS Rusové pronajímají.

Agentura RIA Novosti oznámila, že v případě sanfranciského konzulátu USA přistoupily na žádost ruských diplomatů a dovolily jim být při domovní prohlídce. V obchodní misi ve Washingtonu byly problémy s otevřením zadního vchodu a byl přivolán personál bezpečnostní služby. Zda přitom byl ruský majetek závažně poškozen, RIA Novosti neví. Americké ministerstvo zahraničí popřelo, že se americký personál do mise dostal násilím. Ministerstvo uvádí, že cílem kontroly bylo zajistit ochranu objektů a potvrdit, že jejich uživatelé je skutečně opustili.

Americké ministerstvo dnes rozeslalo novinářům e-mail a uvedlo v něm, že mise byly prohlédnuty v doprovodu ruských představitelů a že prohlídka nebyla násilná, jak naznačuje ruské ministerstvo zahraničí.

Washington Rusko ve čtvrtek vyzval, aby do soboty uzavřelo svůj konzulát v San Francisku a dvě diplomatické mise v New Yorku a Washingtonu.

Jde o odvetu za předchozí ruské rozhodnutí o výrazné redukci pracovníků amerických diplomatických zastoupení v Rusku. Moskva vyzvala Washington k snížení svého zastoupení v Rusku o stovky lidí do začátku září, což byla odveta za předchozí americké sankce.

Rusko si kvůli chystaným inspekcím v sobotu předvolalo na ministerstvo zahraničí radu amerického velvyslanectví v Moskvě Anthonyho Godfreye a protestovalo proti chystaným "nelegálním prohlídkám" diplomatických misí.