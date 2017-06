Orbán přitvrdí kontroly neziskových organizací. Soros vytváří síť podobnou mafii, tvrdí premiér | E15.cz

Pravicový populista v čele maďarské vlády již dlouho kritizuje občanské organizace financované maďarským rodákem Sorosem. Vyčítá jim, že se stavějí proti přísné migrační politice a že "v Sorosově žoldu" prosazují jeho cíle, připomněla agentura Reuters a dodala, že Orbán se také potýká s tím, že zemi čekají v dubnu příštího roku volby.

Orbán označil za "vypovězení války" Sorosovo čtvrteční prohlášení, ve kterém chválil Maďary za to, že "odvážně čelí klamům a korupci mafiánského státu, který Orbán vytvořil". Vracel tak premiérovi úder za Orbánu snahu zavřít Středoevropskou univerzitu, kterou Soros založil po pádu komunismu.

"Bezpochyby je to vyhlášení války. Jediná síť, která v Maďarsku funguje mafiánsky, netransparentně, je Sorosova," prohlásil Orbán ve státním rozhasu. "Proto musíme naléhat - a osobně naléhám - na parlamentní rozhodnutí, které učiní tyto organizace transparentními," dodal.

Podle návrhu, který do parlamentu vnesla vláda, by se nevládní organizace s příspěvkem ze zahraničí ve výši nejméně 7,2 milionu forintů (asi 615 000 korun) musely zaregistrovat u úřadů a samy se prohlásit za organizace financované z ciziny. Nevládní organizace tvrdí, že by je zákon poškodil.

Očekává se, že parlament předlohu schválí ještě tento měsíc i přes protesty pořádané v Maďarsku a přes usnesení Evropského parlamentu ohledně "vážného zhoršení" právního státu a základních práv v Maďarsku.

Podle premiérových kritiků je krok proti nevládním organizacím součástí širšího tažení vedeného s cílem umlčet projevy nesouhlasu a nastolit vládní kontrolu nad nezávislými institucemi, včetně soudnictví a médií.

Nacionalisticky orientovaný maďarský premiér zemi vládne od roku 2010. Často se potýká s EU a s nevládními organizacemi sponzorovanými Sorosem a prosazujícím liberální a mezinárodní názory, jež se mu nezamlouvají.