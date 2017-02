Pentagon doporučí Trumpovi zostření boje proti terorismu

Revize strategie boje s terorismem, kterou pro prezidenta Donalda Trumpa připravuje americká armáda, doporučí nejen urychlení boje s Islámským státem (IS), ale i s oddíly Al-Káidy a dalšími extremistickými skupinami operujícími mimo území Sýrie a Iráku. Ve Washingtonu to prohlásil šéf sboru náčelníků štábů americké armády Joseph Dunford.

Cílem je podle amerického generála mít k dispozici plán, jehož terčem bude extremismus "v tom nejširším pojetí". Plán se má zabývat i problémem bojovníků vysílaných z desítek států světa do nestabilních zemí, jakými jsou například Sýrie a Irák.

Provést revizi strategie boje s terorismem nařídil Trump armádě koncem ledna. "Předběžný plán" porážky Islámského státu mají podle prezidenta analytici Pentagonu předložit do třiceti dnů. Ministr obrany James Mattis podle agentury AP slíbil, že dokument Bílému domu předá příští týden.

Dunford odmítl novinářům prozradit jakékoli operační detaily chystaného plánu. Zdůraznil ale, že na jeho realizaci se nebude podílet jen Pentagon, ale i ministerstva zahraničí a financí a zpravodajské služby. "Není to vojenský plán, je to vojensko-politický plán," řekl šéf sboru náčelníků štábů.

"Půjdeme do Bílého domu s celým rejstříkem možností, z nichž si (Trump) bude moci vybrat. Co nechceme, je navrhnout řešení jednoho problému jen proto, aby vznikl další," dodal Dunford. Půjde podle něj o vyváženost mezi potřebou okamžitého zásahu proti IS a zajištěním dlouhodobých amerických zájmů na Blízkém východě.