Pokus o státní převrat v Černé Hoře financovala ruská rozvědka, tvrdí svědek | E15.cz

Ruské zpravodajské služby financovaly loňský pokus o státní převrat v Černé Hoře s cílem zabránit zemi ve vstupu do Severoatlantické aliance. U soudu v Podgorici to dnes řekl klíčový svědek obžaloby v procesu se 14 osobami, které chtěly loni 16. října údajně spáchat atentát na černohorského premiéra Mila Djukanoviče, napsal server BalkanInsight.

Saša Sindjelić je podle obžaloby jedinou osobou z 20 Srbů obviněných z účasti na celém plánu, která byla v přímém kontaktu s dvěma obžalovanými Rusy - Eduardem Šišmakovem a Vladimirem Popovem. Podle závěrů vyšetřování, které unikly do médií, dostal Sindjelić od Rusů 200 tisíc eur (5,1 milionu korun) na nákup zbraní a naverbování dalších lidí.

Loni v listopadu soud v překvapivém rozhodnutí Sindjeličovi udělil status chráněného svědka a dnes údajně jeden z hlavních strůjců pokusu o převrat soudcům podrobně vylíčil jeho plánování.

Se Šišmakovem, kterého prokuratura stejně jako Popova považuje za příslušníky ruské vojenské rozvědky, prý Sindjelić plán nastolit v Černé Hoře vládu proruské Demokratické fronty domlouval během několika schůzek v Moskvě v roce 2015 a 2016. "Čtyřikrát jsem dostal 25 tisíc eur a dvakrát 50 tisíc," řekl Sindjelič.

Popsal také zvláštní vzkaz, který od Šišmakova obdržel v březnu 2016. "Už dost. Tohle už nelze dál tolerovat. Mocní v Černé Hoře musejí být svrženi, Djukanović... ta parta," citoval Sindjelić údajný vzkaz bývalého zaměstnance ruské ambasády ve Varšavě, kterého Polsko v červnu 2014 označilo za zvěda a vyzvalo ho, aby zemi opustil.

Sindjelić se označuje za srbského nacionalistu a monarchistu a také panslavistu, který odmítá hranice mezi Srby, napsal BalkanInsight. Se skupinou Srbů měl v den parlamentních voleb v Černé Hoře vyvolat násilí a dopomoci Demokratické frontě k převzetí moci. Z projektu ale vycouval, když jej členové hlavní opoziční strany "zradili" a následně se sám vzdal policii.

"Pokud by lidé z (Demokratické) fronty chtěli udělat převrat, pak by ho udělali. Moskva na to dala hodně peněz, měli zbraně, lidi uvnitř, speciální týmy," popsal Sindjelić. "Kdybych se nevydal úřadům, byl bych zabit," dodal.

Skupina Srbů a dvou Rusů je obviněna z "pokusu o teroristický útok". Mnozí právní experti se domnívají, že Sindjelić jakožto jeho hlavní strůjce nemohl dostat status chráněného svědka a černohorská opozice viní žalobce z toho, že Sindjelić dostal úkol svalit vinu na ostatní strany. Moskva jakoukoli účast na plánovaném pokusu o převrat popírá. Navzdory nesouhlasu Ruska se Černá Hora letos v červnu stala 29. členem NATO.