Polsko podporuje vstup Turecka do Evropské unie, ujistil Duda Erdogana | E15.cz

Polsko podporovalo a podporuje snahy Turecka o vstup do Evropské unie. Tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana o tom dnes při návštěvě Varšavy ujistil jeho polský protějšek Andrzej Duda. Erdogan naopak prohlásil, že Turecko se o vstup do EU marně snaží už od roku 1963, a tak by se obě strany neměly dále obelhávát, ale "nalít si čistého vína".

"Celou dobu zdůrazňuji naději, že cesty Turecka a EU nadále povedou ve shodném směru a že výsledkem společného snažení bude nakonec plné členství Turecka v unii," řekl Duda. "Turecko je mimořádně důležitý partner EU, pokud jde o evropskou bezpečnost. Asi nemusím nikomu vysvětlovat, jak důležitou roli Turecko sehrává vzhledem ke svému geopolitickému postavení a hospodářskému a vojenskému potenciálu," dodal.

Polský prezident si pochvaloval upřímný rozhovor s tureckým hostem, během kterého došlo i na citlivé otázky o vnitropolitické situaci v Turecku po loňském pokusu o státní převrat. Ocenil také uzavření pěti hospodářských smluv a Erdoganovi poděkoval za to, že Turecko plní své závazky vůči EU při zvládání migrační krize.

Erdogan poznamenal, že během šesti staletí bývaly polsko-turecké vztahy vždy přátelské - leda s výjimkou nějakých 25-30 let vzájemného válčení - a slíbil pokračovat v této tradici, a to tím spíše, že jde o partnera a spojence v Severoatlantické alianci.

"Opravdu bych chtěl slyšet jasné prohlášení a vyjádření: prostě se neobelhávejme, netahejte nás za nos. Jestli chcete přijmout Turecko do EU, tak nám to řekněte a udělejte to. Jestli nechcete, řekněte nám to," prohlásil Erdogan podle televize TVN 24.