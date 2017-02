Pomůže Macronovi v boji proti Le Penové setkání s Merkelovou?

Setkání s Merkelovou může dál podpořit obraz Macrona v očích veřejnosti. Kandidát se už v úterý sešel v Londýně s britskou premiérkou Theresou Mayovou.

Mluvčí německé vlády možnost setkání potvrdil. V pátek uvedl, že spolupracovníci Macrona a Merkelové nyní jednají o možném termínu.

Průzkumy veřejného mínění v poslední době systematicky ukazují, že Macron se v nadcházejících prezidentských volbách dostane do druhého kola a tam porazí kandidátku krajní pravice Marine Le Penovou.

Macron byl kdysi socialista a do loňska ministr hospodářství levicové vlády. Nyní ale slibuje snížit daně podnikům, omezit státní výdaje a zavádět strukturální reformy, to vše s cílem snížit do roku 2022 nezaměstnanost ze současných deseti na sedm procent.